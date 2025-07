Die Seat-Marke Cupra hat aus strategischen Gründen beschlossen, den ursprünglich für 2030 geplanten Eintritt in den US-Markt zu verschieben. Noch Ende 2024 wurde an einer Partnerschaft mit dem Kfz-Händler Penske Automotive gearbeitet. Die Entscheidung sei "angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Automobilindustrie und der sich wandelnden Marktdynamik" erfolgt, wie Seat im Zuge der Geschäftsberichts zum zweiten Quartal mitteilt. Die Gespräche ...

