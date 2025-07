© Foto: picture alliance Andy KropaInvisionAP Andy Kropa

Star-Investor Paul Tudor Jones erwartet sinkende Zinsen, Inflation und einen schwachen Dollar. Warum Gold, Bitcoin und Aktien kurzfristig profitieren könnten.Paul Tudor Jones zählt zu den erfolgreichsten Tradern der Geschichte. Anders als viele Value-Investoren konzentriert er sich auf Makrofaktoren, nutzt die technische Analyse und setzt, wenn nötig, auch auf sinkende Kurse. So wettete er beispielsweise im Börsencrash 1987 auf fallende Aktien- und steigende Anleihenkurse und verdreifachte so sein Portfolio innerhalb kürzester Zeit. Aufgrund seines sehr flexiblen Tradingstils wuchs sein Vermögen auch in den vergangenen zehn Jahren von 4,7 auf 8,1 Milliarden US-Dollar (25.07.2025). Dies sind …