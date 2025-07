DJ XETRA-SCHLUSS/DAX macht Vortagsverluste wett - Kurseinbruch bei Suss Microtec

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag die Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Der DAX gewann 1,0 Prozent auf 24.217 Punkte. Nach der ersten Ernüchterung über das Handelsabkommen der EU mit den USA waren nun auch positive Stimmen zu hören. Nach Einschätzung von JP Morgan dürfte sich die Einigung positiv auf den Wirtschaftsausblick in Europa auswirken angesichts der strategischen Reaktion Europas auf die Herausforderungen in den Handelsbeziehungen. Sie hätten paradoxerweise einen Wendepunkt bei den europäischen Fiskalausgaben ausgelöst.

Die Einzelkurse wurden von Unternehmenszahlen gemacht. Suss Microtec stürzten um gut 20 Prozent ab. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie hatte mit einer deutlich gesenkten Margenprognose für eine negative Überraschung gesorgt.

Für Teamviewer ging es dagegen um 5,2 Prozent nach oben. Das bereinigte operative Ergebnisse des Softwareunternehmens war etwas ausgefallen als gedacht dank einer verbesserten Gewinnmarge. Positiv kommentiert wurden auch die Geschäftszahlen des Immobilienfinanzierers Hypoport. Die Aktie konnte anfängliche Tagesgewinne indes nicht halten und schloss 0,8 Prozent niedriger.

Heidelberger Druckmaschinen schossen um gut 35 Prozent nach oben. Treiber war die Nachricht einer strategischen Partnerschaft mit dem Rüstungszulieferer Vincorion. Vincorion ist eine ehemalige Tochter von Jenoptik und befindet sich nun in den Händen der britischen Beteiligungsgesellschaft Star Capital. Das sorgte auch wieder für Kaufinteresse im Rüstungssektor. Im DAX verteuerten sich Rheinmetall um 3,5 Prozent und waren damit Tagesgewinner mit MTU, die von einer Hochstufung profitierten. Im MDAX stiegen Hensoldt ähnlich stark und Renk um knapp 2 Prozent.

Der Waferhersteller Siltronic senkte seine Umsatzprognose. Dass das zweite Quartal gewinnseitig besser ausfiel als erwartet, stützte nicht, zumal der gedämpfte Jahresausblick für einen Gewinne unter Vorjahr bestätigt wurde. Siltronic fielen um 8,9 Prozent.

Wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in Nordamerika als Folge der US-Handelspolitik senkte SAF-Holland seine Erwartungen für 2025. Der Kurs gab um 1,9 Prozent nach. K+S schlossen nach enttäuschenden Geschäftszahlen 10,2 Prozent tiefer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.217,37 +1,0% +20,4% DAX-Future 24.336,00 +1,2% +18,5% XDAX 24.255,54 +1,2% +20,8% MDAX 31.174,76 +0,5% +21,3% TecDAX 3.890,90 +1,3% +12,4% SDAX 17.777,87 -0,3% +30,0% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,61 -6 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 26 14 0 1.962,8 50,2 3.680,8 52,7 MDAX 34 16 0 363,3 29,7 576,7 30,3 TecDAX 20 9 1 558,2 20,6 865,5 19,0 SDAX 29 38 3 128,0 19,9 122,3 8,7 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

July 29, 2025

