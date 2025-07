© Foto: Google Gemini

Welltower hat am Montagabend ein gewohnt starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Nichts scheint den Health-Care-REIT und seine Aktie derzeit aufhalten zu können. Gesundheitskrise? Nicht bei den Vermietern! Während US-Krankenversicherer angesichts explodierender Patientenkosten und Mittelkürzungen in einer schweren Krise stecken, wie die am Dienstagmittag von UnitedHealth vorgelegten Quartalszahlen zeigen, läuft es für Health-Care-REITs deutlich besser. Die Vermieter von Krankenhausimmobilien, Pflegeheimen, Wellnesszentren und Arztpraxen erzielen stabile Mieteinkünfte, profitieren vom demographischen Wandel und können steigende Kosten anders als Versicherer überwiegend an ihre Mieter …