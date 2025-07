Par Pacific Holdings: Raffinerie-Gigant auf Hawaii setzt auf grüne Energie!

Korrektur als Einstiegspunkt?

Rückblick

Par Pacific ist ein Energieunternehmen, das sich auf Raffinerie, Logistik und Einzelhandel in den USA konzentriert, hauptsächlich auf Hawaii und in den Rocky Mountains. Es werden Raffinerien, Pipelines und Tankstellen betrieben, um ihre regionalen Märkte mit Treibstoff und anderen raffinierten Produkten zu versorgen. Das Chartbild zeigt einen Aufwärtstrend, der gerade eine gesunde Korrektur durchläuft. Der Kurs hat sich im Bereich des EMA 20 stabilisiert.

Par Pacific Holdings-Aktie: Chart vom 29.07.2025, Kürzel: PARR, Kurs: 32.07 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn der Kurs über 33.40 USD steigt, wäre das nächste Kursziel das Hoch bei 35 USD. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über dieses Niveau würde sich der Aufwärtstrend fortsetzen.

Mögliches bärisches Szenario

Die aktuelle Unterstützungszone liegt im Bereich des EMA 20 und des Tiefs der jüngsten Korrektur. Sollte diese Unterstützung brechen, könnte ein weiterer Rückgang in Richtung des EMA 50 folgen.

Meinung

Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Par Pacific ein Joint Venture mit Mitsubishi Corporation und ENEOS eingegangen ist, um die größte Anlage für erneuerbare Kraftstoffe in Hawaii zu entwickeln. Die Anlage ist dafür ausgelegt, bis zu 60 % SAF zu produzieren. Dies ist ein erster Schritt zur Dekarbonisierung des bedeutenden Luftverkehrsmarktes von Hawaii. Das Energieunternehmen arbeitet aktiv an der Neuausrichtung seines Geschäfts hin zu erneuerbaren Energien und macht auch operative Fortschritte in seinen bestehenden Raffineriebetrieben. Das Joint Venture im Bereich erneuerbarer Kraftstoffe ist dabei besonders hervorzuheben, da es das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens in einem wichtigen Zukunftsmarkt stärken könnte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.65 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 36.53 Mio. USD

Meine Meinung zu Par Pacific Holdings ist bullisch

Quellennachweis: https://at.marketscreener.com/boerse-nachrichten/par-pacific-holdings-mitsubishi-corporation-und-eneos-gruenden-joint-venture-fuer-erneuerbare-kraftst-ce7c5cdcdd89f720

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in PARR hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.