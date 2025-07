Fortschrittliche Implementierungen in den Bereichen Medien und Telekommunikation treiben digitale Ergebnisse in den Bereichen Kundenerfahrung, Compliance und operative Agilität voran

Sutherland, ein weltweit führender Anbieter von Business- und Digital-Transformation, definiert neu, was möglich ist, wenn Menschen und KI zusammenarbeiten. Seine agentenbasierten KI-Lösungen ermöglichen jetzt intelligentere und effizientere Abläufe für einige der weltweit führenden Marken. Die modulare, flexible und skalierbare agentenbasierte KI von Sutherland geht über die reine Automatisierung von Aufgaben hinaus und löst echte Geschäftsprobleme. Durch die Kombination von menschlichem Urteilsvermögen und intelligenter Automatisierung unterstützt Sutherland Unternehmen dabei, sichere und anpassungsfähige digitale Erlebnisse zu schaffen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Diese Implementierungen liefern bereits echte Ergebnisse für Tier-1-Medien- und Telekommunikationsunternehmen und zeigen einige der fortschrittlichsten und realistischsten Anwendungsfälle von agentenbasierter KI, die es derzeit gibt. Angesichts des zunehmenden Drucks auf Unternehmen, Kosten zu senken, sensible Daten zu schützen und das Kundenerlebnis in Echtzeit zu verbessern ohne Personal aufzubauen -, bietet Sutherland einen klaren Weg nach vorn.

Die unternehmensgerechte Plattform vereint ein dynamisches Netzwerk spezialisierter KI-Agenten, die sich flexibel an die Anforderungen des Unternehmens anpassen. Diese Agenten übernehmen alle Aufgaben, von der Echtzeitübersetzung und Betrugserkennung bis hin zur Analyse nach der Interaktion und automatisiertem Coaching. So können Unternehmen schneller agieren und ohne Kompromisse bessere Ergebnisse erzielen.

"Unsere Vision für agentenbasierte KI basiert auf Zusammenarbeit nicht nur auf Automatisierung", so Doug Gilbert, Chief Information Officer und Chief Digital Officer bei Sutherland. "Wir haben intelligente Agenten entwickelt, die denken, lernen und sich gemeinsam mit Menschen weiterentwickeln, um die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zum dynamischen Kundensupport. Hier wird die digitale Transformation Realität."

Auswirkungen in der Praxis: Von Streaming bis Telekommunikation

Globaler Marktführer im Bereich Streaming verbessert Kundenerlebnis durch KI-gestützte Zusammenarbeit

Eine weltweit führende Streaming-Plattform hat sich für agentenbasierte KI von Sutherland entschieden, um sowohl die digitalen als auch die von Menschen geführten Kundeninteraktionen zu verbessern. Die KI arbeitet in Echtzeit mit Live-Agenten zusammen, analysiert Fragen sofort und ruft die relevantesten Antworten aus einer umfangreichen Wissensdatenbank ab. Sie schlägt aktiv Antworten vor, fasst Anrufe zusammen und empfiehlt Abonnement-Upgrades dank kontinuierlichem Feedback von Menschen lernt sie mit jeder Interaktion dazu und verbessert sich. Das Ergebnis? Schnellerer Support und ein reibungsloseres, zufriedenstellenderes Erlebnis für Kunden und Agenten.

Weitere wichtige Ergebnisse sind:

35 Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit, 6 Steigerung der Genauigkeit

Automatische Zusammenfassung von Dokumenten für Support in Echtzeit

Intelligente Weiterleitung von Kunden und nahtloser Wechsel zwischen KI und menschlichen Agenten

Kontinuierliches Coaching durch Live-Leistungsbewertungen und Feedback

Personalisierte Kundenempfehlungen, wie von der KI vorgeschlagene Abonnement-Upgrades, mit denen Kunden bis zu 15 sparen können

Führendes US-Telekommunikationsunternehmen schützt Kundendaten und bleibt konform, ohne eine einzige Zeile Code neu schreiben zu müssen

Als strengere FCC-Vorschriften einen besseren Schutz sensibler Kundendaten erforderten, wandte sich ein führender US-Telekommunikationsanbieter an Sutherlands agentenbasierte KI, um diese Herausforderung zu meistern. Die Lösung wurde schnell und nahtlos in 27 Altsystemen und bei 126.000 Agenten eingeführt, ohne den täglichen Betrieb zu beeinträchtigen.

Die PCI-konformen KI-Agenten von Sutherland erkennen sensible Daten in Sprachgesprächen, Chats, Transkripten und Bildschirmaufzeichnungen automatisch und entfernen sie in Echtzeit. Keine Neuprogrammierung. Keine Verzögerungen. Nur zuverlässiger, skalierbarer Schutz.

Über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinaus unterstützt die Plattform den Telekommunikationsriesen wie folgt:

Erkennung von Betrugsfällen in Echtzeit und sichere Zahlungsabwicklung

Analyse von Interaktionen nach dem Anruf mit integrierten Prüfpfaden

Vereinigung aller Kommunikationskanäle Sprache, E-Mail, Chat, soziale Medien und SMS auf einer einzigen Aufzeichnungsplattform

Heute erzielt die agentenbasierte KI von Sutherland echte Ergebnisse in stark regulierten Branchen von Medien und Telekommunikation bis hin zu Gesundheitswesen und Logistik. Durch die Kombination leistungsstarker KI-Plattformen mit Automatisierung und menschlicher Expertise unterstützt Sutherland Unternehmen dabei, Compliance zu gewährleisten und sinnvolle, dauerhafte Veränderungen zu erzielen.

Über Sutherland

Künstliche Intelligenz. Automatisierung. Cloud-Engineering. Erweiterte Analytik.

Für Unternehmen sind dies wichtige Erfolgsfaktoren. Für uns sind sie unsere Kernkompetenzen.

Wir arbeiten mit weltweit bekannten Marken zusammen. Wir bieten ihnen einen einzigartigen Mehrwert durch marktführende Technologien und exzellente Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei das Digital Engineering die Grundlage für schnelle Innovationen und skalierbare Geschäftstransformationen.

Wir haben über 200 einzigartige Erfindungen unter mehreren Patenten in den Bereichen KI und anderen neuen Technologien entwickelt. Mit unseren fortschrittlichen Produkten und Plattformen treiben wir die digitale Transformation in großem Maßstab voran, optimieren kritische Geschäftsabläufe, erfinden Erfahrungen neu und entwickeln neue Lösungen, die alle über ein nahtloses "As-a-Service"-Modell bereitgestellt werden.

Wir bieten jedem Unternehmen neue Schlüssel für sein Geschäft, seine Mitarbeiter und seine Kunden. Mit bewährten Strategien und agiler Umsetzung ermöglichen wir nicht nur Veränderungen, sondern entwickeln digitale Ergebnisse.

Sutherland

digitale Ergebnisse.

