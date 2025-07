Der bekannte Milliardär und Investor Ray Dalio hat nun empfohlen, dass die Anleger rund 15 % ihres Portfolios in Bitcoin oder Gold anlegen, um sich auf diese Weise besser vor einer der schwersten Finanzkrisen in der Geschichte der USA zu schützen.

Derzeit beläuft sich die Staatsverschuldung auf über 37 Bio. USD, während der US-Dollar zuletzt starke Wertverluste erlitten hat. All dies hat die Sorge verstärkt, sodass Ray Dalio den Kern der aktuellen Makrorisiken erfasst.

Sofern Sie ebenfalls eine disziplinierte Bitcoin-Position über die Zeit aufbauen und halten wollen, erweist vor allem die Best Wallet in dieser Hinsicht eine hervorragende Leistung, welche mit dem Presale für ihren BEST-Coin schon über 14,33 Mio. USD von Anlegern eingenommen hat, die ein großes Potenzial in ihr erkannt haben.

Denn auf der Roadmap finden sich einige Funktionen speziell für langfristig orientierte Investoren. Dazu zählt auch eine, welche perfekt mit der Bitcoin-Akkumulationsempfehlung von Ray Dalio übereinstimmt.

Noch läuft der Vorverkauf der Best Wallet und die BEST-Coins können in der aktuellen Phase für weniger als 30 Stunden für 0,025405 USD und unter dem späteren Markteinführungspreis gekauft werden.

Ray Dalio ist durch präzise Markteinschätzung aufgefallen, was seinem Bitcoin-Hedge Bedeutung verleiht

Ray Dalio, der frühere Co-CIO von Bridgewater Associates, dem größten Hedgefonds der Welt, hat sich in der Vergangenheit einen Namen durch seine scharfsinnigen Analysefähigkeiten und Prognosen gemacht.

So hat er das Unternehmen vor der Finanzkrise im Jahr 2008 defensiv positioniert. Denn er erkannte die Risiken der Schuldenkrise in der Eurozone und wies auf die Schuldentragfähigkeit von Südeuropa hin, insbesondere aufgrund von Griechenland, Italien und Spanien.

Mit seinem "Beautiful Deleveraging" hat er die breite Debatte über Sparmaßnahmen und Konjunkturprogramme geprägt. Anschließend prognostizierte er für die 2010er-Jahre, dass es zu einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld kommen würde, welches von den Zentralbanken bestimmt wird.

Ebenso warnte Dalio davor, dass eine zu starke quantitative Lockerung die Fiatwährungen über die Zeit entwerten würde. Deswegen hat er zu Beginn auch verstärkt auf Gold und später auf Bitcoin gesetzt.

Seitdem hat sich das Gelddrucken jedoch sogar noch einmal beschleunigt. So hat die Geldmenge M2 der USA mittlerweile 22 Bio. USD überschritten. Zudem ist Gold in derselben Zeit mittlerweile von 1.096 USD pro Unze auf 3.324 USD gestiegen.

Quelle: Tradingview

Im Vergleich zu Bitcoin sind die Kursgewinne von Gold jedoch gering. So konnte BTC allein über die vergangenen 10 Jahre um 462,27 Mio. % steigen. Aber auch seit dem Jahr 2020 hat er noch 16x zurückgelegt und hat erst in diesem Monat ein neues Allzeithoch ausgebildet.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Ray Dalio nun eine Bitcoin-Allokation von bis zu 15 % empfehlt, obwohl er weiterhin eine große Vorliebe für das Edelmetall Gold hat. Ebenso wird Bitcoin verstärkt als Absicherung gegenüber makroökonomischen Unsicherheiten gekauft.

Das schnell schwindende Bitcoin-Angebot und die anhaltend hohe Nachfrage der Käufer deuten darauf hin, dass auch die Preise in der nächsten Zeit weiter steigen werden. Daher stellt sich die Frage, wie man am besten dem Rat des Finanzexperten folgen und eine Bitcoin-Position aufbauen kann. Genau dafür wurden von der Best Wallet besondere Funktionen entwickelt.

Best Wallet bietet Infrastruktur für Bitcoin-Akkumulation und langfristige Strategie

Die Best Wallet konnte aufgrund ihrer zahlreichen Funktionen, welche perfekt auf den heutigen Krypto-Markt abgestimmt wurden, schnell ihren Ruf als eine der führenden digitalen Geldbörsen aufbauen.

So werden in die fortschrittliche Infrastruktur unter anderem über 330 dezentrale Protokolle und mehr als 30 Cross-Chain-Bridges implementiert. Auf diese Wiese erhalten die Nutzer Zugriff auf eine höhere Liquidität und niedrigere Preise über mehrere Netzwerke hinweg.

Durch das Halten des nativen BEST-Coins sollen sogar gasfreie Transaktionen ermöglicht werden. Davon können sowohl die aktiven Trader als auch die langfristig orientierten Investoren profitieren, da somit die Rendite maximiert wird.

Bemerkenswert ist auch das einfache Onboarding. Denn es werden über 100 Fiatwährungen unterstützt, sodass selbst neue Nutzer einen schnellen, einfachen und sicheren Einstieg in das Web3 erhalten.

Bald wird ebenso eine Sparplan-Funktion für den Durchschnittskosteneffekt hinzukommen, welche sich insbesondere für eine langfristige Bitcoin-Akkumulation hervorragend anbietet. Eingeführt werden soll dieses laut den Angaben der Roadmap in der vierten Phase.

Dann können die Nutzer in bestimmten Abständen automatisch in Bitcoin investieren, um somit die Volatilität herauszunehmen und von dem Durchschnittskosteneffekt zu profitieren. Damit müssen die Anleger nicht mehr länger raten und ihre Emotionen beachten. Stattdessen wird stressfrei für ein kontinuierliches Engagement gesorgt.

Die Kombination aus Automatisierung und Onboarding der Best Wallet macht die Akkumulation von Bitcoin noch einfacher als je zu vor. Zudem folgt man somit Dalios Empfehlung, eine nachhaltige Bitcoin-Position aufzubauen.

Best Wallet kombiniert Web3 und TradFi

Zu den vielversprechendsten Vorhaben der Best Wallet zählt die laufende Entwicklung von TradFi-ähnlichen Funktionen, welche direkt über die eigene Anwendung zur Verfügung gestellt werden.

Ein Kernelement stellt dabei die eigene Bankkarte Best Card dar. Mit diesem Debitkartendienst können die in der App gehaltenen Coins direkt für reale Fiattransaktionen verwendet werden. Somit können Sie also Ihr Brötchen und Ihren Kaffee künftig schnell, effizient und nahtlos über die Best Wallet zahlen.

Dabei erhalten die Nutzer bis zu 8 % Cashback auf ihre Einkäufe, während sie durch das Halten der BEST-Coins ihre Gebühren auf ein sehr niedriges oder sogar kostenfreies Niveau senken können.

Die Liebe zu Detail und die große Nutzerfreundlichkeit in der Praxis sind auch mitunter die Gründe, weshalb die Best Wallet kürzlich von WalletConnect zertifiziert wurde. Somit wird wiederum das Engagement für die reibungslose und zuverlässige Nutzererfahrung bestätigt.

Token-Screener der Best Wallet präsentiert beste neue Coins

Allerdings hat die Best Wallet noch deutlich mehr als Funktionen für eine strategischere Bitcoin-Akkumulation zu bieten. So werden in der App unter "Upcoming Tokens" die besten High-Beta-Chancen aus der Kryptoindustrie präsentiert.

Diese Funktion ist bei den Nutzern besonders beliebt, da sie die Projekte in einem frühen Stadium vorstellt, sodass mit ihnen noch höhere Gewinne erzielt werden können. Zudem haben einige von ihnen bereits bedeutende Kursanstiege verzeichnet.

Unter anderem zählt dazu Wall Street Pepe, welcher über den vergangenen Monat um 34,7 % an Wert gewann. Ein weiteres Beispiel ist die erste Solana-Skalierungslösung Solaxy, welche in dieser Zeit ebenfalls 20,54 % zurücklegte.

https://www.coingecko.com/en/coins/solaxy

Einer der erfolgreichsten Coins des Token-Screeners war Pepe Unchained, der bis zu seinem Allzeithoch um bis zu 700 % stieg. Noch beeindruckender war Catslap, die über 7.000 % erreichen konnte. Ebenfalls besonders beliebt war der BTC Bull Token, welcher frühen Anlegern eine Rendite von 112 % bescherte.

Die Best Wallet hat noch einiges mehr in ihrem Angebot und auf der Roadmap zu bieten, was hier den Rahmen sprengen würde. Somit werden die besten Voraussetzungen geboten, um sich schnell in "uncharted territory" zu bewegen und nach der Listung neue Allzeithochs zu verzeichnen. Dabei werden stabile, disziplinierte Strategien mit hohen Renditechancen kombiniert sowie gleichzeitig mit der Best Card bald ein großer Nutzen geboten.

So können Sie sich an der Best Wallet beteiligen und 94 % pro Jahr verdienen

Die Best Wallet soll die Art und Weise verändern, wie Nutzer Bitcoins kaufen und verwalten. Zudem sollen zahlreiche neue und bestehende Möglichkeiten praktisch über eine einzige App bereitgestellt werden, was die Nutzererfahrung gegenüber verstreuten Diensten und abschreckenden Einstiegshürden deutlich verbessert.

Wenn Sie sich einen Teil der Best Wallet und seinem schnell expandierenden Ökosystem sichern wollen, können Sie dies nun über den Presale auf der Website tun. Dort wird der eigene BEST-Coin angeboten, welcher von den 250.000 monatlich aktiven Nutzern für die verschiedenen Vorteile wie Gebührenermäßigungen benötigt wird.

Durch die Bindung des Coins über den Staking-Pool, kann der Wert weiter gefördert werden. In diesem wurden bisher schon 281,82 Mio. BEST-Token eingesetzt, um ein jährliches passives Einkommen von dynamischen 94 % zu erhalten.

Nachdem Sie die Coins auf der Website mit ETH oder USDT gezahlt haben, können Sie diese bereits staken. Verpassen Sie auch keine Ankündigungen des Projektes, indem Sie diesem auf X, Telegram und Discord folgen. Die App finden Sie bei Google Play und im Apple App Store.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.