© Foto: Google Gemini

Anlegerinnen und Anleger von Adobe hatten in den vergangenen 12 Monaten nichts zu Lachen. Doch jetzt könnte die Aktie vor einem fulminanten Comeback stehen! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Adobe An den Anwendungen des Entwicklers von Spezialsoftware Adobe führt in der digitalen Medienlandschaft kaum ein Weg vorbei. Und selbst wer die Programme nicht aktiv zur nutzt, der kommt ständig mit Adobe-Produkten in Berührung - etwa beim Lesen von PDF-Dateien. Diese Dominanz im Geschäft mit Programmen zur Medienbearbeitung hat Anlegerinnen und Anleger des Unternehmens lange hohe Kursgewinne beschert. Doch der Kursmotor ist inzwischen ins Stocken geraten. Die Bewertung galt nach vielen …