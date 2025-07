Singapur (ots/PRNewswire) -Univers, das weltweit führende Unternehmen für künstliche Intelligenz im Energiebereich, und Starbucks China haben eine technologische Partnerschaft zur Beschleunigung der Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette von Starbucks China bekannt gegeben.Durch den Einsatz der fortschrittlichen KI- und IoT-Lösungen von Univers zur Dekarbonisierung wird Starbucks im Rahmen dieser Zusammenarbeit in der Lage sein, die Scope-3-Emissionen seines gesamten Lieferantennetzwerks digital zu überwachen, zu messen und aktiv zu reduzieren.Diese Transparenz ermöglicht es Starbucks, umsetzbare Maßnahmen zur Emissionsreduzierung voranzutreiben, seine Lieferanten bei ihrer eigenen Umstellung auf kohlenstoffarme Prozesse zu unterstützen und die Einhaltung der sich weiterentwickelnden Klimavorschriften zu verbessern.Grünere FilialenStarbucks macht seine Filialen nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch intelligenter. Mehr als 7.500 Starbucks-Filialen sind jetzt mit einer neuen KI- und IoT-Plattform verbunden, die von Univers und Starbucks gemeinsam entwickelt wurde. Dies ermöglicht die Echtzeit- und Fernüberwachung von mehr als 8 Arten von Geräten pro Filiale, darunter Klimaanlagen, Beleuchtung und Wasserfilterung. Durch KI-gestützte Erkenntnisse wird der Energieverbrauch optimiert und das Erlebnis für Partner und Kunden verbessert.Grünere LieferketteUnter Nutzung von Univers' EnOSTM Ark Carbon Management System werden Univers und Starbucks eine Plattform für das Kohlenstoffmanagement in der Lieferkette entwickeln, mit der die Kohlenstoffemissionen aller wichtigen Lieferanten und Produkte - darunter Milch, Getränke, Lebensmittel und Verpackungen - erfasst werden können.Milch, der größte Einzelverursacher von Kohlenstoffemissionen in der Wertschöpfungskette von Starbucks, trägt wesentlich zu den Scope 3-Emissionen bei. Als Reaktion darauf entwickelten die Unternehmen ein digitales Management-Tool für nachhaltige Milchwirtschaft, das eine umfassende Erfassung der CO2-Basiswerte, die Planung der Dekarbonisierung und die Umsetzung von Pilotlösungen in landwirtschaftlichen Betrieben ermöglicht.Starbucks zukunftssicher machenDank der globalen innovativen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Univers in den Bereichen KI und IoT kann Starbucks nun seine zukünftigen Anforderungen für die Geschäftserweiterung mit dem intelligenten Edge-Computing-Gerät der nächsten Generation One-Box erfüllen, das Rechenleistung und Hardware-Management in fünf lokalen Anwendungsszenarien integriert, von Kassensystemen bis hin zu intelligenten Steuerterminals für Filialen.Durch die Einbindung von Univers' EnOSTM Ark Carbon Management Plattform in seine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie unternimmt Starbucks einen wichtigen Schritt, um seine Energiewende zukunftssicher zu gestalten. Dabei werden Technologie, Daten und branchenübergreifende Zusammenarbeit kombiniert, um neue Standards für die Dekarbonisierung im Lebensmittel- und Getränkeplegebereich zu setzen.Informationen zu UniversUnivers ist ein weltweit führender Anbieter von KI im Energiebereich. Unsere Plattform EnOSTM ermöglicht es Unternehmen, komplexe Energieprobleme durch intelligente, datengestützte Erkenntnisse zu lösen.Mit 365 Millionen vernetzten Geräten und 845 GW verwalteter erneuerbarer Energie ist Univers ein KI-natives Unternehmen, das End-to-End-Energiemanagementlösungen anbietet, die Unternehmen in jeder Phase ihrer Energiewende unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter univers.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/grune-innovation-univers-und-starbucks-china-definieren-grunen-einzelhandel-von-der-filiale-bis-zum-lieferanten-neu-302516423.htmlPressekontakt:Raymond Lau,raymond@eastwestpr.comOriginal-Content von: Univers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180217/6086716