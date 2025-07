Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) -Die Gewinner werden am 16. September in New York feierlich geehrtDie Gewinner der (zweiten jährlichen)Stevie® Awards for Technology Excellence 2025 wurden heute bekannt gegeben. Die Auszeichnungen würdigen die bemerkenswerten Leistungen von Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die die Zukunft der Technologie in allen Branchen prägen. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen und Organisationen weltweit - öffentlich und privat, gewinnorientiert und gemeinnützig, groß und klein.Zu den Unternehmen mit mehreren Stevie Awards gehören Amazon / Amazon Web Services (27), Meta (19), Cisco (14), IBM (12), Microsoft (9), Walmart (8), JPMorganChase (7), Salesforce (7), Cognizant (6), Google (6), Gov2Biz Inc (6), Oracle (6), Alliant (5), Apple (5), BostonGene (5), Encora (5) und Epique Realty (5).Eine vollständige Liste der Gewinner nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/Tech.Die Gewinner werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am Dienstag, dem 16. September, im Marriott Marquis Hotel in New York City geehrt. Karten sind ab sofort erhältlich. Die Präsentationen werden live übertragen.Mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen aus 36 Ländern und Territorien wurden in diesem Jahr bewertet. Die Gewinner wurden anhand der Durchschnittsbewertung von mehr als 160 Fachleuten aus aller Welt ermittelt, die als Juroren fungierten. Die Stevie Awards for Technology Excellence würdigen Leistungen in vielen Bereichen des Arbeitslebens. Die Kategorien sind in 20 Technologie-Branchen-Abschnitte unterteilt:- Technologie für Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit- Luft- und Raumfahrttechnik- Landtechnik- Architektonische Technologie- Künstliche Intelligenz- Unterstützende Technologie- Biotechnologie- Geschäftstechnologie- Kommunikationstechnologie- Bildungstechnologie- Energietechnologid- Unterhaltungstechnologie- Finanztechnologie- Regierungstechnologie- Grüne und saubere Technologie- Technologie im Gesundheitswesen- Informationstechnologie- Fertigungstechnologie- Meerestechnologie- VerkehrstechnologieDie Auszeichnungen werden von den Stevie Awards verliehen, dem Veranstalter von neun der weltweit führenden Business-Award-Shows, darunter die renommierten International Business Awards® und American Business Awards®.Informationen zu den Stevie AwardsDie Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Technology Excellence und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Für die Stevie Awards gehen jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern ein. Mit den Stevies werden Unternehmen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Weitere Informationen über die Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com.Marketingkontakt:Nina MooreNina@StevieAwards.com703 547 8389Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2739858/SATE_winners_sq.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2634929/The_Stevie_Awards_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gewinner-der-zweiten-jahrlichen-stevie-awards-for-technology-excellence-bekannt-gegeben-302516439.htmlOriginal-Content von: Stevie Awards Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169325/6086719