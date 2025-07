Die neue Azure DevOps App von LambdaTest optimiert das Testmanagement und verbessert die Zusammenarbeit und Effizienz durch KI-gestützte Erstellung und Verfolgung von Testfällen sowie nahtlose Integration.

LambdaTest, eine GenAI-basierte Plattform für Qualitätssicherung, freut sich, die Einführung seiner Azure DevOps App bekannt zu geben, die das Testmanagement innerhalb der Azure DevOps-Umgebung optimieren soll. Die LambdaTest Azure DevOps App lässt sich über den Azure DevOps Marketplace direkt in Azure DevOps integrieren und bietet Benutzern ein leistungsstarkes Tool zur Verwaltung und Nachverfolgung ihrer Ausführungen. Sie können auch Testfälle verknüpfen, deren Ausführung verfolgen und neue Testfälle mithilfe von KI oder manuell nahtlos erstellen, wodurch die Effizienz der Arbeitsabläufe gesteigert und die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsteams verbessert wird.

Der LambdaTest AI Test Manager, der über den Azure DevOps Marketplace verfügbar ist, erweitert die Azure DevOps-Oberfläche um Testmanagementfunktionen, die direkt dort bereitgestellt werden, wo die Teams bereits arbeiten. Durch diese direkte Integration können Entwickler und Tester Testfälle effizient bearbeiten, sei es beim Erstellen, Verknüpfen oder Verfolgen, ohne zwischen verschiedenen Tools oder Umgebungen wechseln zu müssen.

Die Azure DevOps App von LambdaTest lässt sich über den Azure DevOps Marketplace mit einfacher Authentifizierung mühelos einrichten. Sie ermöglicht die nahtlose Verknüpfung von Testfällen mit Arbeitselementen für eine klare Rückverfolgbarkeit. Benutzer können KI nutzen, um kontextbezogene Testfälle zu erstellen, indem sie Anforderungen eingeben oder Dateien direkt in Azure DevOps hochladen. Die App bietet einen detaillierten Ausführungsverlauf für Transparenz bei den Testergebnissen und unterstützt die einfache Freigabe und Überprüfung von Testfällen, wodurch die Zusammenarbeit verbessert wird. Diese Integration optimiert Arbeitsabläufe und verbessert die Koordination zwischen Entwicklungs- und Testteams.

"Wir sind davon überzeugt, dass diese Integration den Entwicklungsworkflow für unsere Nutzer erheblich verbessern wird", so Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Products von LambdaTest. "Durch die Zusammenführung von Testmanagement und Azure DevOps auf einer Plattform können Teams nun effizienter testen und qualitativ hochwertige Produkte schneller liefern. Dies ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, den Testprozess zu optimieren und nahtlose CI/CD-Pipelines in Unternehmen zu unterstützen."

Die Integration von LambdaTest in Azure DevOps ist ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die ihren Test-Workflow verbessern möchten. Durch die Reduzierung der Reibung zwischen Entwicklung und Testphase ermöglicht diese Integration den Teams, Releases zu beschleunigen und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.

Die LambdaTest Azure DevOps App ist jetzt im Azure DevOps Marketplace verfügbar und bietet Teams eine intuitive Komplettlösung für die Verwaltung von Tests innerhalb ihres bestehenden DevOps-Workflows.

Weitere Informationen zur LambdaTest Azure DevOps App finden Sie unter https://www.lambdatest.com/blog/ai-test-manager-azure-devops-extension/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Qualitätsentwicklungsplattform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250729924865/de/

Contacts:

press@lambdatest.com