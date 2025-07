DJ US-ZOLL-BLOG/Bessent: EU-Zollsatz könnte sich ändern, wenn EU Vereinbarung nicht einhält

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Bessent: EU-Zollsatz könnte sich ändern, wenn EU Vereinbarung nicht einhält

Laut US-Finanzminister Scott Bessent wird die Regierung genau beobachten, ob die Europäische Union 600 Milliarden Dollar in den USA investiere, die Teil eines am Wochenende erzielten Handelsabkommens seien. "Auf dem Papier ist dies der Deal des Jahrhunderts, und ich wäre überrascht, wenn die EU ihren Teil der Abmachung nicht einhalten würde", sagte Bessent in einem CNBC-Interview am Dienstag: "Der Zollsatz von 15 Prozent könnte sich ändern". Die Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar könnten landwirtschaftliche Käufe oder Investitionen von EU-Unternehmen in die Eröffnung von Fabriken in den USA umfassen.

July 29, 2025

