Nicht nur bei den Aktien, sondern auch bei den Kryptowährungen war zuletzt wieder ein großes Interesse an den Meme-Assets feststellbar, wobei die Memetoken wieder eine Marktkapitalisierung von mehr als 80 Mrd. USD erreicht haben. Aufgrund der erwarteten Blow-up-Rally durch die Krypto-Treasury-Unternehmen, ist auch bei den Memecoins wieder mit einem größeren Interesse zu rechnen. Welche Anleger dabei nicht aus dem Auge verlieren sollten, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Beste Memecoins Platz 1: Snorter (SNORT)

Die Memecoins erzielen noch immer von allen Kryptosektoren das drittgrößte Mindshare und machen bei der führenden Layer-1 in diesem Bereich - Solana - einen hohen Anteil von 62 % des DEX-Handelsvolumens aus. In diesem Sektor kommt es insbesondere auf das richtige Timing und eine gute Auswahl an, weshalb nun der neue Handelsroboter Snorter Bot gestartet wurde, um den Nutzern einzigartige Vorteile zu gewähren.

So sind mithilfe einer Solana-Node und einem benutzerdefinierten RPC-Zugang die schnellsten und günstigsten Transaktionen eines Web3-Handelsroboters möglich. Daher bietet er seinen Nutzern auch einzigartige Vorteile beim Sniping, da er die Coins mit seinem Scanner schon vor anderen anzeigen und handeln kann. Weil es vornehmlich beim Launch auf einen möglichst frühen Einstieg darauf ankommt, profitieren seine Nutzer.

https://twitter.com/SnorterToken/status/1927684044323512364

Ausgestattet sein soll Snorter mit allen Tools, welche den Anwendern höhere Gewinne ermöglichen. Dazu zählt auch der MEV-Schutz zur Verhinderung von Frontrunning- und Sandwich-Attacken sowie der Honeypot-Scanner, welcher betrügerische Smart Contracts herausfiltert. Somit lassen sich mit dem Handelsroboter eines der besten Memecoins Verluste durch etwa Preismanipulationen und Betrug verhindern.

Eine weitere wichtige Komponente stellt das Copy-Trading dar, welches sich vor allem an Anfänger und Personen mit wenig Zeit richtet. Somit können sie direkt von den Erfahrungen und dem Engagement der Profitrader profitieren. Passend dazu werden Trading-Wettbewerbe veranstaltet. Dementsprechend hat er als einer der besten Memecoins auch Komponenten für den wichtigen Community-Aufbau zu bieten.

Der SNORT-Coin wird unter anderem für das Zahlen der Gebühren, die Eintrittsgelder der Trading-Wettbewerbe und die Upgrades des Tradingbots genutzt. Darüber hinaus wird er für die Trinkgelder beim Copy-Trading, die dezentrale Governance und das Staking verwendet, bei welchem die Teilnehmer ein jährliches passives Einkommen in Höhe von 166 % erhalten und somit durch die Angebotsbindung den Verkaufsdruck verringern.

Beste Memecoins Platz 2: TOKEN6900 (T6900)

Ganz im Geiste seines Vorgängers SPX6900 startet nun der TOKEN6900 als eine noch degeneriertere und absurdere Alternative, welche den Gipfelpunkt des menschlichen Denkens darstellen soll. Dabei kommt das Projekt ganz ohne verzaubernde Buzzwords wie künstliche Intelligenzen und Tokenisierung aus. Stattdessen baut es mit Humor und Respektlosigkeit lediglich auf seinem eigenen Kult aus Unterstützern und der Vibe-Liquidität auf.

Daher werden keinerlei Businessplan und Roadmap benötigt, welche insbesondere Anfänger abschrecken können. Stattdessen wird einfach nur eine Benchmark für hirnverbrannte Finanzen bereitgestellt, welche ohne hinderliche Einflüsse steigen kann, da ihm alles vollkommen egal ist. So hängt er nicht von Wirtschaftsdaten und Quartalsberichten ab, sodass für seine Anleger jeden Tag Wochenende sein kann - dafür wollen sie auch extreme Gewinne erzielen.

Von falschen Versprechungen der Stablecoins, welche so stabil wie ein Eiswürfel in der Sommerhitze sind, distanziert sich der T6900. Stattdessen scharen sich die Enttäuschten nun zusammen, um wie die EZB ihre eigenen digitalen Münzen aus dem Nichts zu erschaffen. Angetrieben werden sie dabei von demselben kultischen Glauben, welcher damals Muscheln, Gold oder Fiatwährungen ihren Wert verliehen hat sowie Menschen vollkommen einnahm.

Jedoch wurde der TOKEN6900 für das KI-Zeitalter erschaffen, in welchem die humanoiden Gehirne aufgrund der geringeren Nutzung immer weiter verdummen und die Menschen aufgrund ihrer mangelnden Fähigkeiten nicht mehr für nützliche Tätigkeiten gebraucht werden. Somit stellt der T6900 als einer der besten Memecoins die Spitze der Dekadenz dar, welcher die Menschheit jetzt mit einem exponentiellen Tempo entgegensteuert.

Bei dem TOKEN6900 handelt es sich nicht um einen Utility-Memetoken. Stattdessen orientiert er sich an der ersten Memecoin-Generation wie Dogecoin, da es nicht mehr als ein Bild, Humor und ein Tickersymbol braucht, wie viele erfolgreiche Memecoins beweisen. Somit handelt es sich bei ihm um die kondensierte und reinste Essenz des Spekulationsgeistes, welcher laut Mysterien aus der Flasche gelassen Wünsche erfüllen kann.

Beste Memecoins Platz 3: Bitcoin Hyper (HYPER)

Die innovative Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper nutzt wie die Berachain ein Memetoken-Branding, weshalb sie zu den besten Memecoins zählt. Dahinter verbirgt sich jedoch eine der vielversprechendsten BTC-Layer-2s, die mit ihrer Technologie dank der Nutzung der SVM bisherige Marktführer eindrucksvoll in den Schatten stellt. Zudem nutzt einer der besten Memecoins nicht nur irgendeine Layer-1, sondern mit Bitcoin die führende Blockchain.

Geplant ist, die einzigartige Skalierbarkeit und die niedrigen Kosten von Solana mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin zu verbinden. Dann lassen sich nicht nur die BTCs nutzerfreundlicher als Kryptowährung in einer hohen Geschwindigkeit und mit niedrigen Gebühren nutzen. Ebenso wird Bitcoin somit funktional, da er die nächste Generation von Hochleistungsdapps finanzieren und unterstützen kann, was weitere Renditen ermöglicht.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1950154272630309045

Bitcoin Hyper baut direkt auf der Bitcoin-Basisschicht auf und lässt sich über eine Bridge einfach nutzen. Dafür zahlen Interessierte ihre Coins in diese ein und erhalten im Gegenzug dieselbe Anzahl von gewrappten Token auf der Skalierungsebene. Sofern sie das Netzwerk von Bitcoin Hyper wieder verlassen und auf die Bitcoin-Basisschicht zurückkehren wollen, werden die zuvor eingefrorenen BTC wieder freigeschaltet und die gewrappten Token verbrannt.

Noch befindet sich Bitcoin Hyper in der Entwicklungsphase, aber schon im dritten Quartal soll das Mainnet gestartet werden. Ebenso ist eine Expansion des Ökosystems geplant, wobei auch neue Entwicklerteams angeworben werden sollen. Mithilfe von Hackathons und anderen Events könnten für einen der besten Memecoins in Zukunft noch deutlich mehr Entwickler gefunden werden, das Wachstum beflügelt und die Risiken streut.

Der HYPER-Coin sichert das gesamte Netzwerk ab, wobei die Anleger durch eine Einzahlung in den Staking-Pool eine hohe dynamische Rendite von 180 % pro Jahr erhalten. Ebenso gewährt er seinen Inhabern Stimmrechte für die Governance. Ein weiteres Einsatzgebiet sind die Bountys und Unterstützungen der Entwickler. Besonders interessant ist dabei der Burning-Mechanismus, der das Angebot bei einer Nutzung verknappt.

