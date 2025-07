Taktile, die Risikoplattform für intelligentere und schnellere Entscheidungen von Finanzinstituten, hat heute die Gewinner ihrer ersten Top-Voices-in-Risk-Auszeichnung bekannt gegeben, mit der Personen geehrt werden, die das Risikomanagement im Finanzdienstleistungsbereich neu definieren.

In den vergangenen Monaten hat Taktile Nominierungen aus der gesamten globalen Finanzgemeinschaft eingeholt und so eine vielfältige Auswahl an Kandidaten aus verschiedenen Branchen, Regionen und Risikobereichen zusammengestellt. Die Gewinner wurden in vier Kategorien ausgewählt:

Voices of Innovation Wegweisende neue Technologien und Systeme

Wegweisende neue Technologien und Systeme Voices of Impact Förderung der finanziellen Inklusion und sozialer Ergebnisse

Förderung der finanziellen Inklusion und sozialer Ergebnisse Voices of Progress Vorantreiben mutiger Ideen und branchenweiter Veränderungen

Vorantreiben mutiger Ideen und branchenweiter Veränderungen Voices of Leadership Aufbau starker Teams und Entwicklung zukünftiger Talente

"Mit den Top Voices in Risk würdigen wir die Denker, Macher und stillen Kräfte hinter einigen der bedeutendsten Innovationen im Bereich Risiko", so Maik Taro Wehmeyer, CEO und Mitbegründer von Taktile. "Diese Personen gestalten eine intelligentere, strategischere und integrativere Zukunft für die Branche."

Zu den herausragenden Gewinnern in der Kategorie "Top Voices of Progress" gehört in diesem Jahr Yuliya Kazakevich, Global Head of Merchant Risk Onboarding bei Cash App. Mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fintech, Zahlungsverkehr und Risiko leitet Yuliya die weltweiten Bemühungen zur Weiterentwicklung der Risikokonzeption, -messung und -skalierung in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Bei Cash App setzt sie sich für KI- und maschinell lernbasierte Strategien ein, die die Entscheidungsfindung verbessern, Reibungsverluste reduzieren und verantwortungsbewusstes Wachstum ermöglichen. Ihr Ansatz positioniert das Risiko als strategischen Partner in der Produktentwicklung und Innovation.

"Diese Auszeichnung spiegelt einen grundlegenden Wandel in unserer Sichtweise auf Risiken wider, die nicht mehr nur als Hindernis, sondern als Wachstumsfaktor betrachtet werden. Bei Cash App und Block konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Risikorahmenwerken, die anpassungsfähig, produktorientiert und auf Innovation ausgelegt sind. Ich bin stolz darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die die nächste Generation der Risikoführerschaft prägt", sagte Yuliya.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Jason Rosen, Gründer und CEO von Prism Data, dessen Arbeit im Bereich Cashflow-Underwriting die Art und Weise neu definiert, wie Risikoteams finanzielles Verhalten bewerten, wobei der Schwerpunkt auf Inklusion und intelligenteren Entscheidungen liegt.

"Ich freue mich sehr, als einer der Taktiles 2025 Top Voices in Risk in der Kategorie "Top Voices of Progress" ausgezeichnet worden zu sein", sagte Jason. "Bei Prism Data geben wir Risikoteams die Daten und Tools an die Hand, um intelligentere und integrativere Entscheidungen zu treffen. Diese Auszeichnung spiegelt die zukunftsorientierte Denkweise wider, die alles, was wir tun, antreibt."

Donna-Marie Dawkins, Deputy Chief Risk Officer bei Square (Großbritannien und Europa), einer Tochtergesellschaft von Block Inc., wurde für ihre Führungsrolle an der Schnittstelle von Innovation und Inklusion gewürdigt, wo sie den Zugang zu Finanzprodukten fördert und gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Verantwortung einhält. Sie fühlt sich geehrt, zu den "2025 Top Voices in Risk" von Taktile zu gehören.

"Risiko ist nicht nur eine Kontrollfunktion, sondern ein strategischer Partner, der bessere Entscheidungen, nachhaltigeres Wachstum und integrative Ergebnisse ermöglicht", so Donna-Marie. "Bei Block bedeutet Fortschritt, schnell zu handeln und dabei verantwortungsbewusst und integrativ zu bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass Risikoführerschaft den Zugang erweitern und nicht einschränken sollte, insbesondere bei der Entwicklung von Produkten für kleine Unternehmen und unterversorgte Gemeinschaften."

Dev Handa, Head of Credit bei Paytient, wurde für seinen ergebnisorientierten Ansatz in der Kreditstrategie ausgezeichnet, der durch zwei Jahrzehnte branchenübergreifender Erfahrung in den Bereichen Analytik, Portfoliomanagement und Investor Relations geprägt ist.

"Risiko ist niemals statisch, es ist dynamisch, genau wie die Menschen, die es managen", so Dev. "Es ist eine Ehre, als Top Voice in Risk ausgezeichnet zu werden. Ich habe meine Karriere damit verbracht, Kreditstrategien zu entwickeln und zu verfeinern, und diese Auszeichnung erinnert mich daran, welchen Einfluss unsere Arbeit nicht nur auf Portfolios, sondern auch auf das finanzielle Wohlergehen der Menschen haben kann."

Die vollständige Liste der Preisträger der "Top Voices in Risk '25" und weitere Informationen zu ihrer Arbeit finden Sie unter: https://taktile.com/top-voices-in-risk-2025-winners

Über Taktile:

Taktile ist eine Low-Code-Entscheidungsplattform, mit der Finanzdienstleistungsteams automatisierte Risikobewertungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg erstellen, testen und optimieren können, von der Kundenaufnahme über die Kreditvergabe bis hin zu Betrugsbekämpfung und Compliance. Taktile wurde entwickelt, um KI umsetzbar zu machen, und hilft Unternehmen dabei, ihre Entscheidungsgeschwindigkeit und -genauigkeit zu verbessern. Taktile wurde im Sommerbericht 2025 von G2 als Grid Leader ausgezeichnet und genießt das Vertrauen führender Fintech-Unternehmen, Banken und Versicherungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Berlin und London.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250729855996/de/

Contacts:

Medienkontakt

Ashley Baird

ashley.baird@taktile.com

www.taktile.com