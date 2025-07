NIU Invest SE (NIU) unter Führung des österreichischen Investors Cevdet Caner, hat einen Vorschlag für eine Investition in Critical Metals PLC (Critical Metals) vorgelegt. Es sollen bis zu 47.824.100 neue Stammaktien des Unternehmens gezeichnet werden. Diese gehören zur Kategorie der 'Equity Shares' der Official List und sind zum Handel am Main Market des London Stock Exchange PLC zugelassen. Critical Metals PLC hält einen Anteil von 70 am Molulu Project, einer Kobalt- und Kupfermine in der Demokratischen Republik Kongo (Democratic Republic of Congo DRC). Die Investition ist für Critical Metals' Molulu Project eine bedeutende Kapitalspritze.

NIU's Kauf stellt ein wichtiges neues Investment in Critical Metals dar. Im April 2024 hatte das Unternehmen £1.000.000 in eine Wandelanleihe (Convertible Loan Note CLN) von Critical Metal investiert. Seitdem hat NIU über Wandelschuldinstrumente weitere £628.913 investiert. So hat NIU alle Rechte und Anteile an einer CLN in Höhe von £69.960 erworben, ebenso wie eine Fazilität, von der £553.360 fällig waren. Beide Instrumente waren von einem institutionellen Investor gehalten worden. NIU hat zugestimmt, die fälligen Beträge für diese Schuldtitel bei der Zeichnung in neue Stammaktien umzuwandeln. Infolge dieser Transaktion wird NIU mindestens 53,95 der in Umlauf befindlichen neuen Stammaktien von Critical Metals halten.

Eigentlich würde eine Beteiligung in derartiger Höhe NIU dazu verpflichten, ein bindendes Angebot gemäß Rule 9 des Takeover Code vorzulegen. Aber der Panel hat genehmigt, dass Critical Metals darauf verzichten kann, indem das Unternehmen ein dem Code entsprechendes Rundschreiben veröffentlicht (was am 16. Juli 2025 geschah) und am 4. August 2025 auf der Hauptversammlung die Genehmigung der unabhängigen Aktionäre einholt.

Das Molulu Project hat das Potenzial, sich in eine mittelgroße Kupfer- und Kobaltmine zu entwickeln. Es liegt in der Nähe von Lubumbashi im Südosten der DRC. In dieser kupferreichen Gegend befinden sich große Kupferminen von Unternehmen wie MMG, CNMC und CDM. Das Molulu Project wurde zuvor von Kleinbergbauunternehmen betrieben und Critical Metals hat das Projekt im September 2022 erworben. Im Januar 2023 begannen Probebohrungen, die sich über mehrere Monate erstreckten, bis dass die Entscheidung fiel, nach Diamanten zu bohren.

Critical Metals will die Bergbauaktivitäten des Molulu Project weiterentwickeln und erweitern, um den vollen Wert des Assets auszuschöpfen. Caner sagte: "Wir entwickeln ein dynamisches Portfolio in der Demokratischen Republik Kongo, das zusammen mit dem Land wächst. Wir engagieren uns für die Förderung der örtlichen Kommunen und möchten schnell einen stabilen, expandierenden Betrieb errichten, der sich langfristig als guter Partner der Kommunen von Molulu und der kongolesischen Regierung erweist."

NIU ist eine führende, in den USA ansässige Investmentfirma, die auch in Europa tätig ist. Sie fördert Entrepreneurship und die Erschaffung von Werten. Das Unternehmen will ein komplett integrierter Investor und Betreiber von Bergbauunternehmen mit Assets in Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und Europa werden. Cevdet Caner investiert seit zwei Jahrzehnten in den Sektor Bergbau und Grundbesitz. NIU plant 2025 die Akquisition weiterer Bergbauunternehmen. So soll ein diverses Portfolio von Assets entstehen, das langfristiges Wachstum garantiert und die globale Nachfrage nach wichtigen Ressourcen für fortschrittliche Industrien und modernste Technologien sichert.

