Nach neuen Rekorden zum Handelsstart ist an der Wall Street am Dienstagabend die Luft raus gewesen. Die Anleger agierten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank vorsichtig. Spannungen im China-Handel und einige schwache Unternehmenszahlen drückten zusätzlich auf die Kurse - auch bei Tech-Werten. Einige Übernahmespekulationen sorgten für Bewegung.Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem starken Auftakt an Schwung verloren. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 markierten am Vormittag neue ...

