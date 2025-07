PUMP-Kurs-Prognose: Explosion durch 100 % Buybacks nachhaltig?

Während die Memecoin-Launchplattform Pump.Fun in der Vergangenheit aufgrund ihrer hohen Gewinne, welche die Entwickler für sich behalten haben, negativ aufgefallen ist, hat sie sich nun zu einem drastischen Schritt entschieden. Denn mittlerweile sollen 100 % der täglichen Umsätze über Burnings vernichtet werden. Wie nachhaltig diese Strategie ist und wie sich diese jetzt auf die PUMP-Kurs-Prognose auswirkt, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Pump.Fun entscheidet sich zu einem drastischen Schritt

Das Memecoin-Launchpad mit mittlerweile auch eigener DEX zählte lange Zeit zu einem der profitabelsten DeFi-Protokolle, wobei es sich nur mit der Launchplattform sogar über führenden dezentralen Kryptobörsen halten konnte. Insgesamt hat Pump.Fun schon 4.487.839 SOL an Gebühren eingenommen, was heute umgerechnet 808,13 Mrd. USD sind.

In der Vergangenheit ist das Team hinter der Plattform immer wieder in Kritik geraten, da es die hohen Gewinne privatisiert und somit für ein Druck auf den Solana-Kurs gesorgt hat. Mittlerweile hat man sich hingegen für ganz andere Maßnahmen entschieden. Denn nun sollen 100 % der täglichen Einnahmen über Buybacks und Burnings vernichtet werden.

https://twitter.com/SolanaFloor/status/1950202225936003304

Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber den vorherigen 25 % dar und ist mittlerweile nicht mehr nur die Hälfte des Burning-Anteils von Bonk, bei dem 50 % der Einnahmen vernichtet werden. Bisher ist jedoch noch unklar, ob es sich dabei nur um eine kurzfristige Maßnahme handelt, um die Kursverluste zu kompensieren, oder eine langfristige Strategie.

Dabei handelt es sich vermutlich nur um eine Notfallmaßnahme, um die Sympathie der Community wiederzugewinnen. Denn, obwohl es viele harte Konkurrenten gab, konnte Pump.Fun seit Anfang Juli erstmalig von der Memecoin-Launchplattform Let's Bonk überholt werden, welche seitdem mit zuletzt 22.554 täglichen Launches gegenüber 4.173 von Pump.Fun und mit einem Anteil von 71,5 % die Führung übernommen hat.

PUMP-Kurs-Prognose: Kann Pump.Fun nun wieder die Verluste kompensieren?

Nachdem das ICO innerhalb von Minuten bereits 500 Mio. USD eingenommen hat, verlor der PUMP-Coin seit seinem Start am 13. Juli bereits 60,92 % seines Wertes. Denn im Vergleich zum Januar haben auch die Einnahmen mittlerweile um 92 % abgenommen. Zudem hat er seine Marktführerschaft indessen an Let's Bonk aufgegeben.

Zuletzt konnte Pump.Fun nur einen wöchentlichen Umsatz von 3,17 Mio. USD erzielen, was somit ebenso hohen Burnings entsprechen würde. Bei Let's Bonk waren es hingegen 6,69 Mio. USD von denen 50 % und daher rund 3,35 Mio. USD vernichtet werden. Dementsprechend sind die Burnings des BONK-Coins sogar noch höher, was ihn attraktiver macht.

Vergleich der Solana-Launchpads | Quelle: Dune - @ario_57

Während Pump.Fun zwar eine DEX zu bieten hat, umfasst Bonk eine große Krypto-Community und zahlreiche Angebote, welche ständig ausgebaut werden. Derzeit würden wir den PUMP-Coin primär im Verhältnis zu den täglichen Einnahmen und Burnings von Bonk beziehungsweise des Graphite Protocols bewerten.

Bevor das Team von Pump.Fun nicht klarer kommuniziert, ob es sich bei den Burnings nur um eine temporäre Maßnahme handelt, wären wir vorsichtig. Natürlich sind nun erstmal Anstiege möglich, jedoch hat er Coin heute auch schon ein Plus von 16,48 % verzeichnet. Ebenso schnell kann es wieder zu Abverkäufen kommen.

Basierend auf der Einnahmeverluste ist eine Bewertung von 1 Mrd. USD und 2,87 Mrd. USD vollständig verwässert hoch. Dennoch sind temporäre Übertreibungen möglich, insbesondere, wenn im Zuge der Altcoin-Saison das Interesse an den Memecoins noch einmal zunimmt. Bei einem Bärenmarkt sind hingegen noch weitere Verluste zu erwarten.

