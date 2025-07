TH Global Capital, ein preisgekröntes globales Boutique-Investmentbanking-Unternehmen, das von The M&A Advisor drei Jahre in Folge als "Boutique Investment Banking Firm of the Year" ausgezeichnet wurde und Transaktionen in 29 Ländern abgeschlossen hat, ist stolz darauf, am 24. Juli 2025 sein 25-jähriges Bestehen zu feiern ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

TH Global Capital wurde im Jahr 2000 von Vivek Subramanyam gegründet und hat sich zu einem weltweit anerkannten Marktführer in den Bereichen Technologiedienstleistungen, Beratung, Technologie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen entwickelt. Mit einer starken globalen Präsenz in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ist das Unternehmen auf branchenorientierte Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Wachstumsberatung spezialisiert. In den letzten 25 Jahren ist TH Global Capital auf ein Team von 125 Mitarbeitern in 13 Ländern und 5 Kontinenten angewachsen und hat Gründern und Investoren auf der ganzen Welt nachhaltige Erfolge beschert.

Wichtige Meilensteine und Erfolge

Zum dritten Mal in Folge als "Boutique Investment Banking Firm of the Year" bei den M&A Advisor Awards ausgezeichnet und mehrere Auszeichnungen für hervorragenden Kundenservice erhalten

Transaktionen mit einigen der größten Technologie-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen der Welt abgeschlossen, darunter Accenture, IBM, Capgemini, Fujitsu, Infosys, Wipro, Cognizant, HCLTech, Tech Mahindra, Endava, Globant und viele andere

Abschluss von Transaktionen mit führenden globalen Private-Equity-Fonds und/oder deren Portfoliounternehmen, darunter Blackstone, Advent International, Temasek, Sequoia Capital, Bain Capital, Summit Partners, New Mountain Capital, Frontenac und ARCHIMED

Aufstieg zum weltweit führenden Boutique-Investmentbanking-Unternehmen für Technologieplattform-Partner, darunter:

ServiceNow 9 abgeschlossene Transaktionen (im Wert von über 600 Millionen US-Dollar)

Salesforce 12 abgeschlossene Transaktionen (Wert: über 500 Mio. USD)

Adobe 8 abgeschlossene Transaktionen (Wert: über 500 Mio. USD)

Microsoft 6 abgeschlossene Transaktionen (Wert: über 250 Mio. USD)

Aufbau eines globalen Netzwerks von über 4.000 Investoren, gestützt auf starke, langjährige Beziehungen

Einführung der Wachstumsberatung "TH Growth Strategy Deal", um eine nachhaltige Wertschöpfung für Kunden zu erzielen

Expansion in den Bereich Vermögensverwaltung mit Plänen zur Auflegung globaler und auf Indien fokussierter Fonds

Erlangung mehrerer "Great Place to Work"-Zertifizierungen

"Auch nach 25 Jahren bleibt unsere Mission unverändert: Wir wollen Vermögen für Gründer, CEOs und Investoren auf der ganzen Welt schaffen. Dieser Meilenstein ist eine Hommage an die unglaublichen Menschen, unsere Kunden, Kollegen und Partner, die TH zu dem globalen, vertrauenswürdigen Unternehmen gemacht haben, das es heute ist", sagte Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von TH Global Capital.

