Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Leichte Erholung im Auftragseingang trotz handelspolitischer Unsicherheiten



30.07.2025 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Niederweningen, 30. Juli 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement Im Laufe des ersten Halbjahrs 2025 stabilisierten sich einige Märkte von Bucher Industries erwartungsgemäss. Der Auftragseingang lag über der Vorjahresperiode, der Umsatz zeigte sich jedoch immer noch rückläufig. Die Betriebsgewinnmarge profitierte vom erwarteten Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks, während das Konzernergebnis stabil blieb. Aufgrund der zunehmenden handelspolitischen Unsicherheiten passt Bucher Industries die Aussichten für das Jahr 2025 leicht an. Konzern Januar - Juni Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 1'290 1'236 4.4 7.2 6.4 2'756 Nettoumsatz 1'537 1'724 -10.8 -8.6 -9.0 3'156 Auftragsbestand 914 1'096 -16.6 -14.5 -15.2 1'172 Betriebsergebnis (EBIT) 178 178 0.2 283 % des Nettoumsatzes 11.6% 10.3% 9.0% Konzernergebnis 143 145 -1.3 228 % des Nettoumsatzes 9.3% 8.4% 7.2% Gewinn pro Aktie in CHF 13.98 14.07 -0.6 22.15 Betrieblicher Free Cashflow 96 -51 289.5 200 Nettoliquidität 327 186 75.6 402 Eigenkapitalquote 67.0% 61.9% 67.6% Nettoaktivenrendite (RONOA) nach Steuern 18.7% 19.1% 14.6% Vollzeitstellen im Durchschnitt 13'760 14'501 -5.1 -5.5 14'173

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Im Laufe des ersten Halbjahrs 2025 stabilisierten sich einige Märkte von Bucher Industries erwartungsgemäss. Eine umfassende Erholung wird aktuell jedoch auch durch die unsichere politische Lage gehemmt. Angeführt von der Division Kuhn Group, die von einer höheren Investitionsbereitschaft der Landwirte in Europa profitierte, lag der Auftragseingang insgesamt über der Vorjahresperiode. Ebenfalls zulegen konnte Bucher Hydraulics, während die Nachfrage nach Glasformungsmaschinen weiterhin rückläufig war. Der Konzernumsatz reflektierte den tieferen Auftragsbestand zu Beginn des Jahres und zeigte sich immer noch rückläufig gegenüber der Vorjahresperiode, wobei Bucher Municipal weiterhin leichtes Wachstum verzeichnete und die Profitabilität steigerte. Kuhn Group konnte die Betriebsgewinnmarge trotz tieferem Umsatz erfreulich stabil halten. Die insgesamt geringeren Volumen schlugen sich jedoch in der Profitabilität der anderen Divisionen nieder. An den Standorten mit einer niedrigen Kapazitätsauslastung wurden die initiierten Kostensparmassnahmen konsequent weitergeführt. Der Mitarbeiterbestand wurde dabei insbesondere in Deutschland und den USA angepasst. Das Betriebsergebnis des Konzerns enthielt zudem den erwarteten Gewinn aus dem Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks von CHF 43 Mio., was die Betriebsgewinnmarge des ersten Halbjahrs 2.8 Prozentpunkte anhob. Das Konzernergebnis war im Vergleich zur Vorjahresperiode stabil. Finanzlage weiterhin sehr solide Die Rendite auf den betrieblichen Nettoaktiven (RONOA) nach Steuern lag mit 18.7% weiterhin klar über den Kapitalkosten von rund 8%, jedoch unter dem Zielwert. Der fortschreitende Lagerabbau führte zu einer saisonal unterdurchschnittlichen Zunahme des Nettoumlaufvermögens, weshalb der betriebliche Free Cashflow im ersten Halbjahr ausserordentlich stark ausfiel. Der Free Cashflow der Berichtsperiode reflektierte zudem die Akquisition von Hydman Oy, neu Bucher Hydraulics Oy, die Auszahlung der Dividende sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm. Letzteres startete am 5. Mai 2025. Bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2025 wurden 0.8% des aktuellen Aktienkapitals für CHF 31 Mio. zurückgekauft. Die Finanzlage bleibt mit einer Nettoliquidität per Ende Juni 2025 von CHF 327 Mio. und einer Eigenkapitalquote von 67% sehr solide, womit Bucher Industries weiterhin über die Voraussetzungen für Investitionen in zukünftiges Wachstum verfügt. Während der Berichtsperiode wurde an den Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie den Investitionen in Ausbau und Modernisierung der Produktionsanlagen konsequent festgehalten. Kuhn Group Januar - Juni Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 416 326 27.8 32.8 966 Nettoumsatz 618 704 -12.2 -9.6 1'159 Auftragsbestand 255 285 -10.4 -7.1 464 Betriebsergebnis (EBIT) 61 71 -13.0 93 % des Nettoumsatzes 9.9% 10.0% 8.0% Vollzeitstellen im Durchschnitt 5'321 5'728 -7.1 5'497

1) Bereinigt um Währungseffekte

Investitionsbereitschaft erholt sich Die Investitionsbereitschaft der Landwirte verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025. Während Zinsen und Produktionskosten hoch blieben, führten die positiveren Wetterbedingungen, speziell in Europa, sowie die höheren Ernteerträge in Brasilien und bessere Rohstoffpreise zu mehr Zuversicht und einer gestiegenen Nachfrage nach Landmaschinen. Die hohen Lagerbestände bei den Händlern konnten in vielen Regionen abgebaut werden. Insgesamt legte der Auftragseingang von Kuhn Group um deutliche 28% zu. Vor allem das Segment Milch- und Viehwirtschaft profitierte von global hohen Fleisch- und stabilen Milchpreisen. In den USA war die Stimmung der Landwirte jedoch von der unsicheren Handels- und Wirtschaftspolitik beeinflusst. Der Umsatz von Kuhn Group sank gegenüber der Vorjahresperiode um 12%, wobei die USA besonders vom Rückgang betroffen war. Während der Umsatz in Europa leicht rückläufig war, ging Brasilien wieder zu Wachstum über. Trotz tieferen Volumen lag die Betriebsgewinnmarge, unterstützt durch tiefere Materialkosten, auf Vorjahresniveau und erreichte 9.9%. Aussichten 2025 Der Abbau der überdurchschnittlich hohen Lagerbestände im Händlernetz für Landmaschinen schreitet voran. Kuhn Group rechnet mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis und mit einer Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 2024. Bucher Municipal Januar - Juni Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 269 273 -1.6 0.7 591 Nettoumsatz 289 288 0.6 2.9 602 Auftragsbestand 272 295 -7.8 -5.8 296 Betriebsergebnis (EBIT) 26 24 10.5 46 % des Nettoumsatzes 9.1% 8.2% 7.6% Vollzeitstellen im Durchschnitt 2'541 2'506 1.4 2'508

1) Bereinigt um Währungseffekte Weitere Margensteigerung Bucher Municipal erlebte eine stabile Marktsituation und eine weiterhin gute Nachfrage. Der Auftragseingang sank währungsbedingt um 2% gegenüber der starken Vorjahresperiode. Speziell die Bereiche Kompaktkehrfahrzeuge und Kanalreinigungsfahrzeuge entwickelten sich im ersten Halbjahr positiv. Erstere profitierten zudem wieder von einer erhöhten Nachfrage bei elektrifizierten Fahrzeugen. Die Bestellungen für Grosskehrfahrzeuge, Winterdienstausrüstungen und Müllfahrzeuge gingen zurück. Die Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartungsdienstleistungen zeigte sich stabil. Der Umsatz von Bucher Municipal übertraf die Vorjahresperiode um 1%. Zum Wachstum trugen unter anderem die Märkte Spanien und Dänemark sowie Amerika und Asien bei und es betraf speziell die Bereiche Kanalreinigungsfahrzeuge sowie Winterdienstausrüstungen. Die Division profitierte von der hohen Kapazitätsauslastung und den weitergeführten Effizienzsteigerungsmassnahmen an einigen Standorten. Als Resultat konnte die Betriebsgewinnmarge auf 9.1% verbessert werden. Aussichten 2025 Bucher Municipal erwartet eine auf hohem Niveau leicht rückläufige Nachfrage und einen stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Die Betriebsgewinnmarge dürfte gegenüber dem Vorjahr weiter ansteigen. Bucher Hydraulics Januar - Juni Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 321 304 5.6 7.9 5.2 575 Nettoumsatz 319 356 -10.3 -8.4 -10.2 653 Auftragsbestand 152 176 -13.6 -11.8 -15.2 148 Betriebsergebnis (EBIT) 31 41 -25.2 71 % des Nettoumsatzes 9.7% 11.6% 10.9% Vollzeitstellen im Durchschnitt 2'897 3'035 -4.5 -5.8 2'979

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Zunahme im Auftragseingang Obwohl die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den globalen

Handelszöllen im zweiten Quartal bei den Kunden der Division spürbar waren, konnte die Nachfrage in den Hydraulikmärkten im ersten Halbjahr 2025 insgesamt zulegen, und der Auftragseingang von Bucher Hydraulics übertraf den Wert der Vorjahresperiode um 6%. Die Nachfrage insbesondere nach hydraulischen Lösungen für Baumaschinen, Landtechnik, stationärer Industriehydraulik sowie mobiler elektrischer Antriebstechnik stieg an. Im Bereich Fördertechnik verblieb die Nachfrage dagegen auf tiefem Niveau. Während das Wachstum im Auftragseingang von Europa, China und Indien getrieben wurde, schwächte sich der Markt in den USA zuletzt stark ab. Aufgrund des niedrigen Auftragseingangs der letzten Monate nahm der Umsatz der Division trotz der im Ergebnis enthaltenen Akquisition um 10% ab und war in allen grösseren Regionen und Segmenten rückläufig. Die tiefere Kapazitätsauslastung sowie Akquisitions- und Integrationskosten schlugen sich negativ auf die Betriebsgewinnmarge nieder. Diese sank auf 9.7% und lag damit unter den Erwartungen. Die Kostensparmassnahmen wurden konsequent weitergeführt. Aussichten 2025 Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den globalen Handelszöllen erwartet Bucher Hydraulics eine verzögerte Erholung der Nachfrage und geht von einem leichten Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis sowie einer leicht tieferen Betriebsgewinnmarge aus. Bucher Emhart Glass Januar - Juni Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 142 195 -27.6 -25.9 359 Nettoumsatz 192 249 -22.9 -21.1 462 Auftragsbestand 140 245 -43.0 -41.7 193 Betriebsergebnis (EBIT) 26 46 -44.3 78 % des Nettoumsatzes 13.4% 18.5% 16.8% Vollzeitstellen im Durchschnitt 1'531 1'654 -7.4 1'627

1) Bereinigt um Währungseffekte Deutlicher Nachfragerückgang Kunden von Bucher Emhart Glass blieben im ersten Halbjahr 2025 weiter zurückhaltend mit Investitionen. Der Auftragseingang sank um 28% und lag damit deutlich unter der Vorjahresperiode. Insbesondere die Bestellungen für Glasformungsmaschinen und Sektionen verharrten weiter auf einem tiefen Niveau. Die Verlangsamung machte sich zudem im Bereich Inspektionsmaschinen bemerkbar. Die Division profitierte von der grossen Anzahl an installierten Glasformungsmaschinen und dem hohen Anteil des Ersatzteilgeschäfts, das im aktuell schwierigen Umfeld, trotz einer Optimierung der Lager bei den Kunden, Stabilität bietet. Der Umsatz enthielt von 2024 ins aktuelle Jahr verschobene Projekte und sank gegenüber der Vorjahresperiode um 23%. Die Betriebsgewinnmarge ging ebenfalls zurück, erreichte aber mit 13.4% weiterhin ein gutes Niveau. Die Produktionsplanungen wurden an den tieferen Auftragsbestand angepasst und die Kapazitäten weiter reduziert. Aussichten 2025 Auf vergleichbarer Basis rechnet die Division mit einem deutlich tieferen Umsatz im Vergleich zum hohen Vorjahr. Entsprechend dürfte die Betriebsgewinnmarge deutlich tiefer als 2024 ausfallen. Bucher Specials Januar - Juni Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 167 169 -1.4 -0.2 -1.1 333 Nettoumsatz 155 171 -9.3 -8.2 -8.4 357 Auftragsbestand 109 120 -9.2 -8.3 -9.3 97 Betriebsergebnis (EBIT) 1 3 -69.7 8 % des Nettoumsatzes 0.7% 2.0% 2.3% Vollzeitstellen im Durchschnitt 1'403 1'513 -7.3 -8.6 1'495

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Unterschiedliche Marktentwicklungen Die Märkte von Bucher Specials zeigten auch im ersten Halbjahr 2025 ein gemischtes Bild. Die Investitionsbereitschaft der Weinproduzenten blieb vor allem in Europa aufgrund von sinkenden Produktionsvolumen verhalten. Dies führte zu einem weiter abnehmenden Auftragseingang bei Bucher Vaslin. Demgegenüber blieb die Nachfrage bei Bucher Unipektin weiterhin hoch, und auch Bucher Landtechnik verzeichnete eine leichte Erholung auf tiefem Niveau. Der Auftragseingang von Bucher Automation lag deutlich unter dem Vorjahr, unter anderem bedingt durch die schwache Dynamik der Märkte der internen Kunden Bucher Emhart Glass und Bucher Hydraulics. Insgesamt nahm der Auftragseingang der Division um 1% leicht ab. Der saisonal geprägte Umsatz ging um 9% zurück, wobei einzig Bucher Unipektin die Vorjahresperiode übertreffen konnte. Das tiefere Umsatzniveau sowie die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit weiteren Effizienzmassnahmen und den Reorganisationen belasteten die Betriebsgewinnmarge, die mit 0.7% enttäuschte. Ebenfalls während der Berichtsperiode konnte Bucher Unipektin Anfang Juni mit der Akquisition von Banke GmbH in Deutschland ihre Bierverarbeitungsfähigkeiten und -technologien weiter ausbauen. Aussichten 2025 Die Division geht von einem leichten Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis aus. Die Betriebsgewinnmarge dürfte jedoch aufgrund der ergriffenen Effizienzsteigerungsmassnahmen ansteigen. Interner Nachfolger für die Divisionsleitung von Bucher Municipal Wie bereits angekündigt, wird mit Martin Starkey per 1. Januar 2026 ein interner Nachfolger zum neuen Divisionsleiter von Bucher Municipal und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries ernannt. Er folgt auf Aurelio Lemos, der nach 23 sehr erfolgreichen Jahren bei Bucher Industries die Leitung abgeben wird. Investition in Energieeffizienz und grünen Strom Im Bestreben, die Produktionsstandorte noch energieeffizienter und ökologischer zu gestalten, wurde Anfang Jahr am Standort in Saverne (Frankreich) in der Lackiererei eine Wärmerückgewinnungsanlage in Betrieb genommen. In Dorking (England), Klettgau (Deutschland) und Grand Rapids (USA) haben die Divisionen mit den Energieversorgern neue Verträge über den Einkauf von grünem Strom abgeschlossen. Aussichten Konzern 2025 Mit dem strategisch gewählten lokalen Produktionsansatz nahe bei der Kundschaft ist Bucher Industries im aktuellen Umfeld gut aufgestellt. Die handelspolitischen Unsicherheiten belasten jedoch die Nachfrage nach Investitionsgütern. Bucher Industries rechnet daher für 2025 nun mit einem leicht tieferen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Das Betriebsergebnis des Konzerns enthält im Berichtsjahr den Gewinn aus dem Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks von CHF 43 Mio. Ohne diesen Effekt erwartet Bucher Industries für 2025 eine etwas tiefere Betriebsgewinnmarge im Vergleich zum Vorjahr. Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis 2025 (englisch) sind auf bucherindustries.com unter « Mediendossiers » verfügbar. Um 14 Uhr findet die Halbjahreskonferenz via MS Teams in Englisch statt ( Link zur Anmeldung ). Die Aufnahme (Präsentation, ohne Q&A) steht im Nachgang auf bucherindustries.com zur Verfügung. Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

Jin Wiederkehr, Investor Relations

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com Kontakt für Medien

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com _________ Simply great machines

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, hydraulische und elektronische Komponenten sowie elektrohydraulische Systeme, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, Anlagen für die Herstellung von Getränken und Automatisierungslösungen. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter bucherindustries.com . Zusätzliche Führungskennzahlen: Bucher Industries verwendet intern und extern Kennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind. Die Zusammensetzung und die Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind auf bucherindustries.com/de/zusaetzliche-fuehrungskennzahlen aufgeführt.

Ende der Adhoc-Mitteilung