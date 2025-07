DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. Juli

=== *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 2Q *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1H *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 2Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q (08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (7:30 PK; 08:00 Analystenkonferenz) 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK) 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H (08:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,1% gg Vq *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juni saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (09:00 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 2Q *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW Juli 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H 09:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli HVPI PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,2% gg Vj 1. Quartal: 0,0% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj 1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,7% gg Vj 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,5 zuvor: 94,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -11,0 zuvor: -12,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,7 Vorbschätzung: -14,7 zuvor: -15,3 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +64.000 Stellen zuvor: -33.000 Stellen *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1Q: -0,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1Q: +3,8% gg Vq *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: 2,75% zuvor: 2,75% *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H (18:30 PK) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,25% bis 4,50% zuvor: 4,25% bis 4,50% *** 20:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q - DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Ergebnis (nach Börsenschluss) 1H ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 23:57 ET (03:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.