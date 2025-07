DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EZB - Mitarbeiter werfen der Europäischen Zentralbank (EZB) vor, sich "antidemokratisch" zu verhalten. In einem Brief an Präsidentin Christine Lagarde, in den die Financial Times Einblick hatte, schreibt die Arbeitnehmervertretung, dass das Management die Prinzipien nicht respektiert, die sie selbst jüngst als einen entscheidenden Vorteil Europas gepriesen hat. "Wir bedauern, dass diese außerhalb der Institution zum Ausdruck gebrachten Grundsätze innerhalb der Institution aufgrund ihrer Machtstruktur offenbar wenig Beachtung finden", schrieb der Vorsitzende des Personalausschusses, Carlos Bowles, an Lagarde. Der Brief wurde verschickt, nachdem die EZB sich geweigert hatte, in einem Streit um den Betriebsrat nachzugeben. (Financial Times)

GEHÄLTER - Im zweiten Rezessionsjahr in Folge haben erstmals zwei DAX-Chefs mehr als 10 Millionen Euro verdient. Das zeigt eine Analyse der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der TU München, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Spitzenverdiener unter den Vorstandsvorsitzenden im DAX waren 2024 Oliver Blume (Volkswagen, Porsche AG) und Björn Gulden (Adidas). Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing blieb mit seiner Vergütung zudem nur knapp unter dieser Marke. (Handelsblatt)

