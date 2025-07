HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

HUBER+SUHNER erhält Grossaufträge für POLATIS® Optical Circuit Switches



30.07.2025 / 06:45 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 30.07.2025 HUBER+SUHNER gibt heute bekannt, dass das Unternehmen Aufträge über eine erhebliche Anzahl von POLATIS® Optical Circuit Switches (OCS) von einem weltweit tätigen Eigentümer und Betreiber von Hyperscale-Rechenzentrumsinfrastrukturen erhalten hat. Die Aufträge sind Teil einer mehrjährigen Kooperationsvereinbarung, die in den nächsten drei Jahren zu substanziellen Umsätzen führen soll. Für HUBER+SUHNER stellt dieser Vertrag einen Meilenstein im Rahmen der strategischen Wachstumsinitiative Data Center dar. Die Initiative zielt darauf ab, von der steigenden Nachfrage nach OCS-Lösungen infolge des schnellen Wachstums der Hyperscale-Rechenzentrumsinfrastruktur zu profitieren, das durch Cloud Computing und die zunehmende Nutzung von KI getrieben ist. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen kürzlich einen neuen Standort in Pisary, Polen, eröffnet, der für die Serienproduktion von OCS vorgesehen ist.



KI-Workloads werden auf Clustern von Tausenden von Grafikprozessoren (GPUs) verarbeitet, die über Glasfasern mit höchsten Datenübertragungsraten miteinander verbunden sind. Ein OCS ermöglicht eine bedarfsgerechte Neukonfiguration dieser optischen Verbindungen mit geringster Verzögerung - ein wesentlicher Vorteil für den Betrieb von KI-Rechenzentren.



Durch die Vermeidung einer optisch-elektrisch-optischen Umwandlung der Signale dank der rein optischen Neukonfiguration der POLATIS® OCS-Lösungen, reduzieren sich Stromverbrauch und damit die Betriebskosten erheblich und erlauben eine wesentlich effizientere und kostengünstigere Ausführung von KI-Workloads.



Weitere Informationen zur neuen Produktionsstätte in Pisary und über POLATIS® Optical Circuit Switching finden Sie auf der Webseite von HUBER+SUHNER.



