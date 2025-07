ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat im dritten Quartal eine robuste Entwicklung hingelegt. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 4,4 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - ohne Währungs- und Portfolioeffekte - betrug das Wachstum 7,6 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich deutlich um 15 Prozent auf 953 Millionen Euro und fiel besser aus als von Analysten erwartet. Negative Effekte aus erhöhten Handelszöllen hätten mehr als ausgeglichen werden können, hieß es.

Nach der Zoll-Einigung zwischen den USA und der EU passte Healthineers seine Prognosespanne für das laufende Geschäftsjahr an und erhöhte dabei deren Mittelpunkt. So soll etwa das bereinigte Ergebnis je Aktie zwischen 2,30 und 2,45 Euro erreichen. Zuvor hatte das Unternehmen 2,20 bis 2,50 Euro als Ziel ausgegeben. Healthineers hatte erst im Vorquartal wegen des Zollkonflikts die Ergebnisprognose gesenkt. Beim vergleichbaren Umsatzwachstum erhöhte der Konzern das untere Ende der Zielspanne./nas/mis