DJ MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Fed-Entscheidung

DOW JONES--An den asiatischen Börsen überwiegt am Mittwoch eine vorsichtige Haltung der Anleger im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Es wird zwar erwartet, dass die Fed das Zinsniveau bestätigen wird. Allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass Fed-Gouverneur Christopher Waller und die Chefin für Bankenaufsicht Michelle Bowman - beide von US-Präsident Donald Trump ernannt - eine Zinssenkung unterstützten. Damit würde sich eine Spaltung innerhalb der Fed anbahnen.

Nach Einschätzung von MFS Investment Management dürfte die Geldpolitik bei der Sitzung der US-Notenbank aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. "Denn Fed-Chef Jerome Powell wird auf der Pressekonferenz bestimmt zu seiner Amtszeit sowie zum allgegenwärtigen Druck und der Kritik, die aus dem Weißen Haus kommt, befragt werden. Wahrscheinlich wird er sich auch Fragen zur Unabhängigkeit der Fed und zu seiner Aufgabe, diese zu bewahren, stellen müssen", so Chefvolkswirt Erik Weisman.

Mit Aufschlägen von 0,5 Prozent hält sich die Börse in Schanghai besser, und auch in Seoul geht es mit den Kursen kräftig nach oben. Das liegt vor allem an Medienberichten, dass die USA und China die am 1. August auslaufende Frist für die laufenden Handelsgesprächen um 90 Tage verlängern könnten. US-Finanzminister Scott Bessent hat aber deutlich gemacht, dass eine diesbezügliche Entscheidung nicht getroffen worden sei und diese im Ermessen von US-Präsident Trump liege.

Nach günstigen australischen Verbraucherpreisen ziehen die Kurse on Sydney mit Aufschlägen von 0,7 Prozent kräftig an. Die Lesung legt nach Einschätzung von Analysten nahe, dass die australische Notenbank im August die Zinsen senken werde.

Der Nikkei-225 notiert unverändert und zeigt sich damit zumindest bislang nicht belastet von einer Tsunami-Warnung nach einem schweren Erdbeben an der Ostküste Russlands. Die japanische Regierung hat Evakuierungen angeordnet.

Mit den US-BIP-Daten für das zweite Quartal stehen am Mittwoch wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die am Donnerstag an den Märkten Akzente setzen könnten. Erwartet wird ein Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Annualisiert soll die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um 2,3 Prozent gewachsen sein. Daneben legen mit Meta, Qualcomm und Microsoft wichtige US-Technologieunternehmen ihre Quartalszahlen vor.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.762,50 +0,7% +6,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.662,44 -0,0% +2,8% 08:30 Kospi (Seoul) 3.260,99 +0,9% +35,9% 08:30 Schanghai-Comp. 3.628,53 +0,5% +7,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.431,31 -0,4% +27,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 7:21 % YTD EUR/USD 1,1554 0,0 1,1548 1,1585 +11,9% EUR/JPY 171,15 -0,2 171,47 171,79 +5,7% EUR/GBP 0,8653 0,0 0,8651 0,8680 +4,8% GBP/USD 1,3352 0,0 1,3351 1,3347 +6,7% USD/JPY 148,14 -0,2 148,47 148,28 -5,5% USD/KRW 1.383,36 -0,4 1.388,32 1.391,46 -5,8% USD/CNY 7,1532 0,1 7,1480 7,1531 -0,9% USD/CNH 7,1789 -0,0 7,1804 7,1799 -2,1% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8494 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6512 -0,0 0,6513 0,6524 +5,4% NZD/USD 0,5963 0,1 0,5955 0,5970 +6,7% BTC/USD 118.241,85 0,5 117.620,90 118.672,20 +24,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,16 69,21 -0,1% -0,05 -7,0% Brent/ICE 72,59 72,51 +0,1% +0,08 -7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.326,92 3.324,38 +0,1% +2,55 +26,1% Silber 33,08 33,1 -0,1% -0,02 +18,1% Platin 1.207,39 1.211,49 -0,3% -4,10 +37,3% Kupfer 5,60 5,60 0% 0,00 +42,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

July 30, 2025 00:46 ET (04:46 GMT)

