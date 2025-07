The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2025ISIN NameXS2208844493 CH.CO.BK 20/25 MTNXS2209966386 CHONG HING 20/UND. FLRMTNUS13607H6M92 CIBC 22/25XS2209330161 CSCIF ASIA 20/25 MTNUSY7S272AD44 POSCO 22/25 REGSUSU2339CCC02 MERC.B.F.NA. 15/25REGSXS2211997155 STMICROELECTR. 20/25 ZOXS2271356201 WEBUILD 20/25XS0811555183 HEINEKEN 12/25 MTNXS0224366608 AUSTRIA 05/25 FLR MTNXS1269724826 CHINA MERCH.FIN. 15/25US21684AAC09 CO. RABOBANK 15/25DE000LB1DWR3 LBBW STUFENZINS 17/25US345397XL24 FORD MOTOR CRED. 15/25DE000LB1DW16 LBBW GM-FLOATER 17/25DE000DW6C6L8 DZ BANK IS.A2142DE000HLB58N6 LB.HESS.THR.CARRARA08B/24DE000DW6C6J2 DZ BANK IS.A2140XS2512033189 EBRD 22/25 MTNUS73730EAA10 POSCO 22/25 144ADE000A30V8S3 RHEINMETALL WS 23/28XS2198897121 GOODHK FIN 20/30 MTNDE000HLB5RA8 LB.HESS.THR.CARRARA08D/23DE000DW6C6M6 DZ BANK IS.A2143