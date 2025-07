DJ Krones bekräftigt nach solidem Quartal Jahresziele

DOW JONES--Krones hat nach einem soliden zweiten Quartal die Jahresziele bekräftigt. Wie der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie mitteilte, legte der Umsatz marginal um 0,6 Prozent auf 1,317 Milliarden Euro zu. Krones bezeichnete die Abschwächung im Berichtsquartal als kalenderbedingt. Hochgerechnet auf das erste Halbjahr wuchs der Umsatz um 6,7 Prozent auf 2,727 Milliarden Euro.

Der Auftragseingang lag im zweiten Quartal mit 1,295 Milliarden Euro um 1,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Am 30. Juni 2025 hatte Krones Aufträge im Wert von insgesamt 4,293 (Vorjahr 4,359) Milliarden Euro in den Büchern. Dieser weiterhin sehr hohe Auftragsbestand gewährleiste die Auslastung der Produktionskapazitäten im Anlagen- und Projektgeschäft bis Mitte 2026, so Krones. Trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Bedingungen hätten sich die Geschäfte von April bis Juni planmäßig entwickelt. Die Märkte von Krones seien grundsätzlich weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust.

Im Gesamtjahr strebt der MDAX-Konzern weiterhin ein Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll 10,2 bis 10,8 Prozent erreichen, der ROCE 18 bis 20 Prozent.

Im ersten Halbjahr verbesserte sich der ROCE (Return on Capital Employed) auf 19,0 (Vorjahr: 18,8 ) Prozent. Das EBITDA stieg von Januar bis Juni um 12,6 Prozent auf 288,5 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 10,0 auf 10,6 Prozent. Im zweiten Quartal legte das EBITDA um 6,4 Prozent auf 139,2 Millionen Euro zu. Vor Steuern verdiente Krones im Berichtsquartal 97,6 Millionen Euro und damit 0,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

