DJ Adidas bestätigt Ziele 2025 angesichts Zoll- und Makro-Unsicherheit

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas hat trotz deutlicher Umsatz- und Gewinnsteigerungen im zweiten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt. Sie berücksichtigen nun "erhöhte Unsicherheit" durch "potenzielle direkte und indirekte Auswirkungen der höheren US-Zölle" sowie makroökonomische Risiken, teilte der Sportartikelhersteller mit. Die Ergebnisse für das zweite Quartal übertrafen überwiegend die Markterwartungen, der Umsatz lag leicht darunter. Der Umsatz legte in beiden wichtigen Märkten Nordamerika und China zu, in China allerdings verhalten.

"Wir hatten in Q2 bereits negative Auswirkungen in zweistelliger Millionenhöhe, und die jüngsten Zollankündigungen werden die Kosten unserer Produkte in den USA im weiteren Jahresverlauf um bis zu 200 Millionen Euro erhöhen", sagte CEO Björn Gulden. "Wir wissen außerdem nicht, wie es sich indirekt auf die Verbrauchernachfrage auswirken wird, falls Zölle zu einer hohen Inflation führen."

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, rechnet er 2025 weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich. Der operative Gewinn (Betriebsergebnis) soll weiterhin in der Spanne 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro landen.

Im zweiten Quartal steigerte der DAX-Konzern den Umsatz währungsbereinigt um 12 Prozent auf 5,95 Milliarden Euro. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 51,7 Prozent von 50,8 Prozent im Vorjahr. Der operative Gewinn (Betriebsergebnis) stieg auf 546 Millionen Euro von 346 Millionen. Die entsprechende operative Marge betrug 9,2 Prozent nach 5,9 Prozent.

July 30, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)

