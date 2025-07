LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa hat auch im zweiten Quartal trotz Wartungsarbeiten in seinen Anlagen mehr verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 3,2 Prozent auf 56,3 Millionen Euro gestiegen, während sich der Nettogewinn mit 21,4 Millionen Euro verdoppelt habe, teilte der Konzern am Mittwoch in Luxemburg mit. Dabei profitierte das Unternehmen trotz Umsatzeinbußen von 9 Prozent auf rund 293 Millionen Euro unter anderem von niedrigeren Zinkschmelzlöhnen, aber auch von operativen Verbesserungen. Analysten hatten sich jedoch ein etwas besseres Quartal erhofft. Das Management um Konzernchef Asier Zarraonandia schaut zudem zuversichtlich auf das aktuelle Halbjahr: Die zweite Jahreshälfte dürfte aufgrund wieder anziehender Mengen in allen Märkten stärker ausfallen als die ersten sechs Monate, hieß es. An seinem Ergebnisziel für 2025 hält Befesa deshalb fest, erwartet wird weiterhin ein Gewinnanstieg im Tagesgeschäft (bereinigtes Ebitda) auf 240 bis 265 Millionen Euro. Nach sechs Monaten stehen hier erst 112 Millionen Euro in den Büchern./tav/mis