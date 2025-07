Die Spannung an den Aktienmärkten steigt. Neben der Zinsentscheidung der Fed stehen heute auch die Zahlen der Tech-Giganten Microsoft und Meta im Fokus. Nach einem schwachen Wochenauftakt zeigte sich der DAX am Dienstag erholt und konnte die Schlüsselmarke von 24.000 Punkten verteidigen. Noch am Montag war der deutsche Leitindex mit einem Schlussstand von 23.970 Zählern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...