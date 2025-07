Starke Zahlen des Wettbewerbers Philips hatten es im Wochenverlauf bereits angedeutet. Nun hat der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers selbst die Bücher für das abgelaufene Quartal geöffnet - und konnte überzeugen. Das Management hat die Prognose angehoben, die Aktie liegt mit knapp vier Prozent Plus an der DAX-Spitze.Siemens Healthineers hat im dritten Quartal eine robuste Entwicklung hingelegt. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 4,4 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro, ...

