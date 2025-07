Baierbrunn (ots) -Pünktlich zu den Sommerferien bietet die medizini-August-Ausgabe viel Rätselspaß und bringt Kindern auf einer bunten Entdeckungsreise Kultur und Geschichte der Donaumetropole nahe.In Wien wimmelt es nur so vor spannenden Entdeckungen! Ob Stephansdom, Staatsoper, Hofburg oder Naschmarkt: Das neue, bunte medizini-Wimmelposter "So viel los in Wien" zeigt die Hauptstadt Österreichs in all ihrer Pracht - mit den berühmtesten Sehenswürdigkeiten und jeder Menge liebevoll gezeichneter Details zum Staunen, Lernen und Erkunden.Dazu laden zehn lustige Rätsel kleine Entdeckerinnen und Entdecker ein, ganz genau hinzugucken: Wer findet mitten im Getümmel vier Buchstaben und schafft es, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen? Wo haben sich kleine Skifahrer versteckt? Und wer kann alle Flugzeuge zählen?Interaktive Stadtentdeckung in farbenfrohem SuchspielFast jede Gasse erzählt mit bunten Illustrationen kleine Geschichten, lustige Figuren und typische Wiener Szenen machen Wien für Kinder erfahrbar: Bewohnerinnen und Bewohner werden vieles aus ihrer Stadt wiedererkennen; Wien-Neulinge lernen die Stadt auf farbenfrohe Art und Weise kennen.medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Wien ist nicht nur die zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin, sondern auch eine Stadt voller Geschichte und Leben. Unser neues Wimmelbild bringt Kindern diese faszinierende Metropole nahe und macht - wie man es von medizini kennt - Wissen und Kultur spielerisch und mit buntem Rätselspaß zugänglich. Denn Lernen ist ein echtes Abenteuer."Und noch ein Highlight in der aktuellen medizini-Ausgabe: Sie bringt den zweiten Teil der dreiteiligen Poster-Serie "Tiere der Erde". Die spannende Weltreise zeigt dieses Mal anschaulich, welche Tiere in Europa und Afrika zuhause sind.medizinimedizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 941.558 Exemplaren (IVW 2/2025). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in deutschen und österreichischen Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, Senior PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6086816