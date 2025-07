Die PayPal-Aktie hat am Dienstag nach Vorlage der Zahlen -8% im Wert verloren. Sind die Hoffnungen auf einen Turnaround beim Zahlungsdienstleister damit zerstört? Und wie sollten Anleger reagieren? PayPal-Aktie nach Zahlen unter Druck Eigentlich legte PayPal am Dienstag auf den ersten Blick starke Quartalszahlen vor. Der Zahlungsdienstleister meldete einen Gewinn je Aktie von 1,40?US$, einen Umsatz in Höhe von 8,3?Milliarden?US$ im zweiten Quartal ...

