Reußenköge (ots) -Noch sind die Bauarbeiten in Frankenförde (Brandenburg) in vollem Gang. GP JOULE baut hier als Generalunternehmer für den Projekteigner PARQ energy auf 60 Hektar einen Solarpark mit knapp 73 Megawatt Leistung. Jetzt steht fest: Nach der Inbetriebnahme wird GP JOULE auch für die technische Betriebsführung der PV-Freiflächenanlage zuständig sein.Neben einem umfangreichen Monitoring durch die Leitwarte von GP JOULE wird die Frankenförder Anlage vom eigenen On-Site-Team in Brandenburg betreut. Das verbindet eine dauerhafte Überwachung des Solarparks mit kurzen Wegen und jederzeit einem direkten Blick auf alle Komponenten.Zu den übertragenen Aufgaben bei der technischen Betriebsführung gehören darüber hinaus auch das transparente Reporting, die Wartung, Grünpflege, Inspektion und Instandsetzung bis hin zu späteren technischen Optimierungen."Wir freuen uns sehr über den Auftrag und auf die Weiterführung der konstruktiven, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit PARQ energy", sagt Markus van Hümmel, Geschäftsführer von GP JOULE SERVICE über den Folgeauftrag von PARQ energy für die GP JOULE Gruppe: "Das ist unser Bestreben: langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden."Auch von Seiten des Auftraggebers PARQ energy wird die Entscheidung zur Fortsetzung der Zusammenarbeit ausdrücklich begrüßt. Lukas Weisel, Projektleiter bei PARQ energy, erklärt: "Mit dem GP JOULE SERVICE setzen wir auf einen erfahrenen Partner, der über langjährige Expertise in der technischen Betriebsführung von Solarparks verfügt. Wir freuen uns, mit GP JOULE einen zuverlässigen Partner an unserer Seite zu haben, der unsere hohen Ansprüche an Qualität und Sorgfalt teilt."Für die Zukunft der Betriebsführung stellt sich GP JOULE proaktiv auf. Im Frühjahr 2025 absolvierte der Dienstleister die umfangreiche Prüfung für kritische Infrastruktur des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), bei der auch das interne Informationssicherheits-Managementsystem auf Herz und Nieren geprüft wurde. Seit 2019 ist das Qualitätsmanagement von GP JOULE SERVICE nach ISO 9001 vom TÜV Nord ausgezeichnet und verbessert damit kontinuierlich seine Leistungen.Über GP JOULEGP JOULE ist als integrierter Energieversorger in allen Bereichen der Energie-Wertschöpfungskette aktiv: von der Erzeugung bis zur Nutzung - und von der Beratung über die Finanzierung und Projektierung bis zum Bau und Service. GP JOULE produziert und vermarktet Wind- und Solarstrom, grünen Wasserstoff und Wärme und setzt die Energie dort ein, wo es am effektivsten ist: in der Elektro- und Wasserstoffmobilität, in Haushalten und in der Industrie. So gestaltet GP JOULE aus Deutschland heraus seit 2009 das Energiesystem mit Zukunft in Europa. Für eine sichere, unabhängige und nachhaltige Energieversorgung. Für 100 % Erneuerbare Energien für alle.Über PARQ energyPARQ energy ist ein deutschlandweit aktiver Projektentwickler und Betreiber von Solarparks, Batteriespeichern und grünen Stromlösungen. Von der Flächenidentifikation über die Planung und Finanzierung bis hin zu Bau und Betrieb deckt PARQ energy die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das Unternehmen entwickelt zukunftsfähige Energielösungen für Kommunen, Industrie und Grundstückseigentümer - wirtschaftlich, nachhaltig und partnerschaftlich. Mit innovativen Konzepten, regionalem Fokus und einem erfahrenen Team gestaltet PARQ energy seit 2022 aktiv die Energiewende mit - für eine unabhängige, dezentrale und CO2-freie Energieversorgung. 100 % Erneuerbare - praktisch gedacht. Gemeinsam gemacht.