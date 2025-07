Köln (ots) -Visionen, Biss, Millionen: "Die Höhle der Löwen" meldet sich zurück - mit frischer Schärfe, erstmals eingeführten Gründer-Battles und mit Klartext-König Frank Thelen. Ab dem 25. August geht die erfolgreiche Gründershow bei VOX in die nächste Runde - bereits ab dem 18. August ist die neue Herbst-Staffel exklusiv auf RTL+ verfügbar. Ein besonderes Comeback feiert dabei Frank Thelen: Der Unternehmer war von 2014 bis 2020 ein fester Bestandteil der beliebten Show und kehrte im vergangenen Herbst für die Jubiläumsfolge auf den Löwen-Stuhl zurück. In der neuen Staffel wird Thelen nun wieder dauerhaft als Investor dabei sein - an der Seite von Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler.Frank Thelen: "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. 'Die Höhle der Löwen' ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie. Die neue Staffel? Für mich die stärkste bisher! Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten."Neben den bekannten Investorinnen und Investoren dürfen sich die Zuschauer auch auf gleich zwei neue Elemente in der Show freuen: Erstmals erhalten die Zuschauenden exklusive, ungefilterte Eindrücke im Ankunftsbereich, in dem die Gründer Moderator Amiaz Habtu kurz vor dem Pitch treffen. Die neue Rubrik zeigt hautnah, wie emotional, aufgeregt und energiegeladen die Gründer kurz vor ihrem großen Auftritt sind - und liefert authentische Einblicke hinter die Kulissen der Gründerwelt.Außerdem gibt es in der Herbst-Staffel erstmals sogenannte Battle-Pitches: Zwei Gründer(-teams) treten dabei im jeweils einminütigen Kurzpitch gegeneinander an - doch nur eines von beiden bekommt die Chance, den Löwen sein Produkt in voller Länge zu präsentieren. Wer nicht überzeugt, muss die "Höhle" sofort wieder verlassen. Weitere Highlights der neuen Staffel finden Sie hier in der Pressemappe.Erste Einblicke gibt es hier im Trailer.Produziert wird "Die Höhle der Löwen" von EndemolShine Germany im Auftrag von VOX.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt | Senior Managerin Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deJovan Evermann | Senior Manager Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/6086879