Der japanische Autobauer Toyota plant offenbar erstmals den Bau von Elektroautos in Europa. Laut einem Bericht werde Toyota 2028 mit der Fertigung von E-Autos in seinem Werk in Tschechien beginnen. Geplant ist nach Informationen der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei eine Jahresproduktion von rund 100.000 Einheiten eines elektrischen SUV-Modells. Ausgelegt ist das Werk insgesamt auf bis zu 300.000 Einheiten.Auch wenn Nikkei in dem aktuellen Artikel ...

