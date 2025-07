Zwischen Stabilität, selektiver Nachfrage und Hoffnung auf konjunkturelle Impulse Die Partner des DAVE-Netzwerks blicken auf ein forderndes erstes Halbjahr am Gewerbeimmobilienmarkt zurück. Trotz konjunktureller Zurückhaltung zeigen sich einige Segmente stabil, andere selektiv dynamisch. Während die Mieten in zentralen Bürolagen neue Höhen erreichen, sorgen Verlagerungstendenzen, Anreizsysteme in Randlagen und verschärfte Flächenqualitätsanforderungen für eine neue Marktrealität. Zentrale ...

