Wien (ots) -Europäische Wirtschaftliche Interessensvereinigung bereitet Sammelklage gegen mutmaßlich betrügerische Krypto-Projekte vor - enge Zusammenarbeit mit internationalen Behörden.Die BE Europäische Wirtschaftliche InteressensVereinigung (BE-EWIV), spezialisiert auf die Aufarbeitung internationaler Wirtschaftskriminalität, sucht Geschädigte der Krypto-Projekte SAFIR, ZENIQ, XPRO, GSPartners & APERTUM. Auf Grundlage umfassender Recherchen, Zeugenaussagen und belastender Dokumente ist derzeit eine Sammelklage in Vorbereitung.SAFIR/ZENIQ: Krypto-Versprechen ohne SubstanzSAFIR und ZENIQ wurden mit dem "ZENIQ Hub" als technologische Innovationen beworben. Tatsächlich berichten Anleger von nie gelieferten Geräten, fehlendem Support und intransparenten Geldflüssen. Auch die Nachfolgeprojekte Xera.Pro/XPRO, VOO und Vision.One stehen im Verdacht, weiterhin mit den Initiatoren von SAFIR/ZENIQ verbunden zu sein. Die österreichische FMA und die deutsche BaFin haben bereits vor beteiligten Akteuren gewarnt.APERTUM: Kritische EntwicklungenAPERTUM steht wegen des mutmaßlich irreführenden Vertriebs unregistrierter APTM-Token unter regulatorischem Druck. Medien kritisieren intransparente Strukturen, Offshore-Firmen und Parallelen zu GSPartners. Betroffene berichten von verspäteten Auszahlungen und gesperrten Konten.Aufarbeitung und Sammelklage in Vorbereitung"Unsere Recherchen stützen sich auf belastbare Beweise und internationale Kooperation", betont Ben Ecker. "Jetzt geht es darum, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und Geschädigten Gerechtigkeit zu verschaffen."Aufruf an GeschädigteSie haben Geld bei SAFIR, ZENIQ, XPRO, GSPartners oder APERTUM verloren? Melden Sie sich jetzt unter www.be-ewiv.com! Gemeinsam steigen die Chancen, Ihr Geld zurückzufordern.Bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da! Kontakt (https://be-ewiv.com/Contact)Pressekontakt:BE Europäische Wirtschaftliche InteressensVereinigung (BE-EWIV)Bernhard Ecker, CEOTelefon: +43 (1) 2051085428E-Mail: info@be-ewiv.comWebsite: https://be-ewiv.comOriginal-Content von: BE-EWIV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180448/6086916