Stuttgart, 30. Juli 2025 - Der CENIT Konzern zeigt trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfelds das umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmensgeschichte und erwirtschaftet nach sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 103,7 mEUR (Vj. 99,4 mEUR/+4,4%). Allerdings führen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der US-amerikanischen Tochtergesellschaft Analysis Prime sowie das konjunkturell beeinflusste Kundenverhalten zu einer Belastung des operativen Ergebnisses. CENIT realisiert ein EBIT von -3,7 mEUR im ersten Halbjahr 2025 (Vj. 2,0 mEUR). Die erst im Geschäftsjahr 2024 erworbene Analysis Prime hat die Erwartungen noch nicht erfüllt und mit einem negativen Ergebnis von rd. -1,6 mEUR zum Halbjahresergebnis im Konzern beigetragen. Die begonnene Transformation des Segments PLM (Product Lifecycle Management) verläuft erwartungsgemäß, trägt jedoch mit einem negativen Effekt i.H.v. rd. -3,8 mEUR zum Halbjahresergebnis bei. Erfreulich ist festzuhalten, dass sich der operative Cashflow zum Halbjahr wie im Vorjahreszeitraum stabil bei rd. 10% vom Umsatz bewegt. Vor dem Hintergrund des erreichten Ergebnisses im ersten Halbjahr 2025 wurde die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2025 überprüft. Aufgrund der weiterhin durch das konjunkturelle Umfeld beeinträchtigten Geschäftserwartung sowie der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Analysis Prime geht der Vorstand nunmehr von einem Umsatz von mindestens 205,0 mEUR sowie einem EBIT von mindestens -1,5 mEUR aus. Festzuhalten bleibt, dass der Vorstand lediglich von einer vorübergehenden Eintrübung des Geschäfts ausgeht. Die mittelfristigen Management Targets (Strategie 2030) bleiben unverändert bestehen. Geschäftsentwicklung

Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 9.291 TEUR auf 9.561 TEUR (+2,9%) leicht gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 12,0% auf 43.905 TEUR gestiegen (Vj. 39.210 TEUR). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -1,2% auf 50.152 TEUR gesunken (Vj. 50.771 TEUR). Der Rohertrag betrug 62.698 TEUR (Vj. 57.463 TEUR) und ist damit um 9,1% gestiegen. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 1.201 TEUR (Vj. 5.796 TEUR/-79,3%) und ein EBIT von -3.685 TEUR (Vj. 2.006 TEUR). Das Ergebnis je Aktie betrug -54,5 Cent (Vj. 1,3 Cent). Vermögens- und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital 39.779 TEUR (31.12.2024: 47.437 TEUR) im Zuge der oben genannten Entwicklung. Die Eigenkapitalquote belief sich auf 25,6% (31.12.2024: 30,3%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag 20.593 TEUR (31.12.2024: 16.457 TEUR). Der operative Cashflow erreichte im Wesentlichen durch die Veränderung des Working Capitals 9.990 TEUR (Vj. 11.150 TEUR). Mitarbeiter

Am 30. Juni 2025 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 945 (31.12.2024: 984). Der Personalaufwand im CENIT Konzern erhöhte sich u.a. im Zusammenhang mit dem Erwerb der Analysis Prime auf 52.304 TEUR (Vj. 43.081 TEUR). Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30.06.2025 folgt wie angekündigt am 01. August 2025 auf der Homepage der CENIT: www.cenit.com/berichte Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com Rückfragen an:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG.







