Nach den vorläufigen Berechnungen der Bundesstatistiker im 2. Quartal um 0,1 % im Vergleich zum Vorquartal, für das (revidiert) +0,3 % gegenüber dem letzten Jahresviertel 2024 ermittelt wurden. Den Auslöser des aktuellen leichten Abwärts fanden die Statistiker in geringeren Investitionen in Ausrüstungen und Bauten. Private und staatliche Konsumausgaben legten dagegen zu. Kleiner Trost: Gegenüber dem Vorjahresquartal weist das BIP des 2. Jahresviertels 2025 ein Plus von 0,4 % aus - jedenfalls vorerst.



Annerose Winkler



