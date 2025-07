Köln (ots) -Dyson erweitert seine Produktreihe im Bereich Haarstyling um das Chitosan Multi-Use-Stylingspray - entwickelt für zweimal längeren Halt[1], mit Schwung und natürlichem Glanz. Das Multi-Use-Stylingspray eignet sich ideal, um das fertige Styling zu fixieren oder Locken und Wellen am zweiten Tag gezielt aufzufrischen. Es unterstützt so dabei, dem Haar Geschmeidigkeit zu verleihen und den Glanz zu bewahren. Das Multi-Use-Stylingspray ergänzt die bestehenden Dyson Chitosan Haarstyling-Produkte, die Pre-Style Cream und das Post-Style Serum, und bietet so flexiblen, langen Halt während der gesamten Styling-Routine.Die Produktreihe basiert auf Chitosan, einem komplexen Makromolekül, das aus Austernpilzen gewonnen und mit der Dyson Triodetic Technologie entwickelt wurde. Anders als einfache Polymere, die Haarsträhnen mit starren Bindungen zusammenhalten, sorgt die Dyson Chitosan Produktreihe für einen flexiblen Halt. Durch die Dyson Triodetic Technologie wird Strähne für Strähne mit leichten Bindungen fixiert - ohne die Haare zu verkleben. Entwickelt für alle Haartypen bietet Dyson Chitosan flexiblen Halt, selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit[2].Ein Spray. Vielseitig einsetzbar.Das Multi-Use-Stylingspray sorgt für flexiblen und spürbar langen Halt - in einem leichten, feuchtigkeitsresistenten Sprühnebel, der das natürliche Haargefühl bewahrt. Das Multi-Use-Stylingspray enthält eine Mischung aus Aminosäuren, die Anzeichen von Oberflächenschäden bei Haaren reparieren kann. Bambusextrakt hilft, Stylings zu fixieren und den natürlichen Glanz des Haares zu bewahren, während hydrolysiertes Weizenprotein für mehr Geschmeidigkeit und Struktur sorgt.- Geeignet für alle Haartypen. Besonders ideal für welliges, lockiges und krauses Haar.- Definiert Locken und Wellen am zweiten Tag neu. Mit natürlicher Sprungkraft und Schwung.- Mit einer Mischung aus Aminosäuren, die Anzeichen von Oberflächenschäden bei Haaren reparieren können - für sichtbar gesünder aussehendes Haar.- Bambusextrakt unterstützt den Halt von verschiedenen Styles und hilft dabei, den natürlichen Glanz zu bewahren.- Hydrolysiertes Weizenprotein ist bekannt dafür, die Geschmeidigkeit und Struktur des Haares zu verbessern.- Das aerosolfreie Spray wurde für einen ultrafeinen Sprühnebel entwickelt und sorgt für gleichmäßiges Auftragen, leichte Anwendung und flexiblen Halt. Das Haar kann sich frei bewegen, biegen und lässt sich jederzeit neu stylen.Drei Möglichkeiten, das Styling zu fixierenDas Multi-Use-Stylingspray ist die ideale Ergänzung zu der Dyson Chitosan Pre-Style Cream und dem Dyson Chitosan Post-Style Serum. Es ist der letzte Schritt zu einem glänzenden Finish mit flexiblem Halt. Jeden Tag aufs Neue.FixierenWeniger ist mehr: Das Multi-Use-Stylingspray wird leicht über das fertige Styling gesprüht, um flexiblen Halt für den ganzen Tag zu schaffen, ohne die Haare zu verkleben.AuffrischenDas Spray lässt sich auch aufbauen. Für zusätzlichen Halt oder zur Auffrischung des Stylings können Nutzer*innen es im Laufe des Tages oder am nächsten Morgen erneut aufsprühen. Es eignet sich auch ideal zum Auffrischen natürlicher Locken: einfach leicht aufsprühen und einkneten, um das Lockenmuster wiederzubeleben.Neu stylenOb zur Auffrischung des aktuellen Looks oder zur Kreation eines völlig neuen Styles - das Spray ist der perfekte Styling-Begleiter. Großzügig auf trockenes Haar aufsprühen, um Feuchtigkeit und Halt zu verleihen, bevor es mit Hitze bearbeitet und gestylt wird.Die Dyson Chitosan Produktreihe ist darauf ausgelegt, Stylings gezielt vorzubereiten und zu definieren. Alle drei Produkte - Pre-Style Cream, Multi-Use-Stylingspray und Post-Style Serum - können einzeln in die bestehende Styling-Routine integriert oder individuell kombiniert werden. Ob mühelose Wellen, definierte Hochsteckfrisuren oder glatte Looks: Diese Produktreihe sorgt dafür, dass das Styling hält - ohne die Haare zu verkleben.Abgestimmt auf Dyson Produkte und TechnologienDie Dyson Chitosan Produktreihe ist auf alle Dyson Haarpflegetechnologien abgestimmt. Unabhängig davon, welchen Look man stylen möchte.- Die Dyson Chitosan Pre-Style Cream wird vor dem Styling auf handtuchtrockenem Haar angewendet, um das Haar vorzubereiten, Halt zu verleihen und es gleichzeitig zu pflegen.- Das Dyson Chitosan Post-Style Serum ist für die Anwendung auf trockenem, gestyltem Haar gedacht. Es verleiht Halt, versorgt das Haar mit Feuchtigkeit und definiert das fertige Styling.- Das Dyson Chitosan Multi-Use-Stylingspray wird als letzter Schritt verwendet und ist darauf ausgelegt, das Styling zu fixieren, aufzufrischen oder erneut zu stylen - mit Schwung und natürlichem Glanz.Alle Produkte der Haarstyling-Reihe in Originalgröße sind nachfüllbar und auf Langlebigkeit ausgelegt. Wenn sich der aktuelle Produktinhalt dem Ende nähert, können Nutzer*innen eine Nachfüllkartusche bestellen. Die verwendete Kartusche lässt sich problemlos zu Hause recyceln.Direkt bei Dyson kaufenDas neue Dyson Chitosan Multi-Use-Stylingspray ist ab Ende August in allen Dyson Stores und unter dyson.de (https://ots.de/5qBogz) erhältlich. Der Preis für die Originalgröße liegt bei 73,00 EUR (UVP), für das Nachfüllpack liegt der Preis bei 63,00 EUR (UVP).Eine Übersicht über die gesamte Dyson Chitosan Produktreihe gibt es hier: Dyson Chitosan (https://www.dyson.de/haarpflege/haarstyling-produkte/chitosan)Bildmaterial gibt es hier zum Download (https://drive.google.com/drive/folders/1A-smhmmHN1O8QqPS5bpvlbUl5sdDgLDn)________________________________[1] Im Vergleich zu unbehandeltem Haar.[2] Getestet bei 80 % relativer LuftfeuchtigkeitUm weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6086984