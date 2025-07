Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:Montag, 4. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Silberteller, einen stummen Diener "Humphrey Bogart", eine Porzellanvase, zwei Kreuzanhänger, ein Dschungelbuch "Cel" und eine Partitur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 5. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Zigarettenetui, ein Kaninchen von Steiff, eine Büste von F. Kochendörfer, ein Hausbüro, einen Damenring und ein Porträtgemälde.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 6. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Haartrockner von B. Perkins & Sons, ein Goldarmband, ein Silbertablett, ein Reklameschild mit Thermometer und einen Ring mit Diamanten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 7. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren drei Beistelltische, eine Kappe der WM 1954, eine Brosche mit Ring aus Weißgold, eine Silbervase, eine Kleinbildfotokamera und einen Kugelanhänger.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 8. August 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Kunstwerk "Der Tänzer", einen fünfarmigen Kronleuchter, einen Platinring, eine Pantherfigur, eine Silberschale und ein St.-Raphael-Emailschild.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6086982