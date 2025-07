Mit dem steigenden Absatz von Elektroautos stellt sich die Frage, was passiert, wenn diese Fahrzeuge ausgedient haben. Denn deren Batterien enthalten wertvolle Rohstoffe. Ein deutsch-amerikanisches Forscherteam hat untersucht, ob Recycling oder eine Weiterverwendung in Stationärspeichern sinnvoller ist. In der EU, aber auch in Kalifornien sollen ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos neu verkauft werden dürfen, wobei sich US-Präsident Donald Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...