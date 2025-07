Im digitalen Zeitalter verlieren Druckmaschinen zunehmend an Bedeutung. Das bekommt Heidelberger Druckmaschinen schon seit Jahren zu spüren. Die Umsätze haben sich in den letzten 25 Jahren mehr als halbiert und auch mit den modernsten Anlagen ist an eine Rückkehr zu alter Stärke mit dem bisherigen Kernsegment eher nicht zu denken. Klappen könnte es aber mit einem neuen Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...