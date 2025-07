Ludwigshafen (ots) -Die BKK Pfalz positioniert sich als Vorreiterin für nachhaltige Digitalisierung: Gemeinsam mit der Berliner Digitalagentur LOOM setzt die Krankenkasse auf "Green Hosting" und einen innovativen "ECO Mode".In Zeiten, in denen das Internet und digitale Anwendungen unser Leben prägen, wird auch der Energieverbrauch digitaler Angebote zu einem bedeutenden Faktor im Klimaschutz. Tatsächlich übersteigt der CO2-Ausstoß des gesamten Internets mittlerweile den des internationalen Flugverkehrs.Die BKK Pfalz und LOOM haben das zum Anlass genommen, die gemeinsam entwickelte neue Website ressourcenschonend zu konzipieren. Mit dem ECO Mode geht die BKK Pfalz noch einen Schritt weiter: Durch die bewusste Optimierung der Website werden Energieverbrauch und Datenvolumen aktiv gesenkt.Besucher der Website haben die Möglichkeit, den ECO Mode mit nur einem Klick zu aktivieren. Dieser Modus sorgt für:- Reduziertes Datenvolumen: Weniger Datenverbrauch spart Energie und CO2.- Schnellere Ladezeiten: Die Website lädt deutlich schneller, was insbesondere mobilen Nutzern zugutekommt.- Fokussiertes Design: Weniger Ablenkungen durch die Reduzierung von visuellen Elementen.- Verbesserte Barrierefreiheit: Die reduzierte visuelle Komplexität erleichtert den Zugang für Menschen mit Einschränkungen.- Bewusstsein schaffen: Die aktive Entscheidung für den ECO Mode sensibilisiert für Nachhaltigkeit und den digitalen CO2-Fußabdruck.Zusätzlich ist die Website der BKK Pfalz "green-hosted", sie wird ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben.Im Ergebnis führt das dazu, dass die Website ein "carbon rating" von A aufweisen kann und um 84 Prozent besser abschneidet als alle Webpages weltweit (Quelle: www.websitecarbon.com).Für die BKK Pfalz ist das ein klares Statement für ökologische Verantwortung und zukunftsorientiertes Handeln: "Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema, deshalb war für uns von Anfang an klar, dass wir das auch auf unserer Website leben möchten", so Martina Stamm, Pressesprecherin bei der BKK Pfalz.Christian Daum, Geschäftsführer von LOOM, betont: "Es ist uns ein Anliegen, digitale Angebote verantwortungsvoll und umweltschonend zu gestalten. Wir freuen uns sehr, dass die BKK Pfalz diesen Weg konsequent mit uns geht."Mit diesem Schritt setzt die BKK Pfalz nicht nur intern Maßstäbe, sondern gibt auch Impulse an die gesamte Branche. Denn eins ist klar: Ein nachhaltigeres Internet ist möglich - und beginnt mit Entscheidungen wie diesen.Hier können Sie den ECO Mode selbst testen: www.bkkpfalz.deDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 380 Mitarbeiter betreuen circa 150.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.deLOOM ist eine Digitalagentur aus Berlin mit Fokus auf nutzerzentrierte Webentwicklung, Open-Source-Technologien und KI-basierte Lösungen. Für Unternehmen, Institutionen und Non-Profits entwickelt LOOM maßgeschneiderte digitale Plattformen - von Corporate Websites über Wissensportale bis hin zu skalierbaren Frameworks für künstliche Intelligenz.Mehr unter: www.loom.deAnsprechpartner: Sergej Vassilevski, New Business, s.vassilevski@loom.de, Tel. +49 30 200 09 01 35.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation undPressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/6087021