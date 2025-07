HIGHLIGHTS

- Hochauflösendes geophysikalisches Programm auf dem Antimon-Projekt Casablanca eingeleitet

- 23 Dipol-Dipol-HRIP-Widerstandsprofile über 16,15 km zur Verbesserung des geologischen Verständnisses und zur Präzisierung der Bohrziele

- Abschluss des Programms in etwa zwei Wochen, mit anschließender Verarbeitung und Analyse der Ergebnisse, um die weitere Exploration zu steuern

30. Juli 2025 / IRW-Press / Zeus Resources Limited (ASX: ZEU "Zeus", das "Unternehmen") teilt mit, dass auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Projekt Casablanca in Marokko ein hochauflösendes geophysikalisches Programm eingeleitet wurde.

Das Programm umfasst insgesamt 23 High-Resolution-Induced-Polarization- (HRIP-)Widerstandsprofile auf Basis einer Dipol-Dipol-Anordnung über eine Gesamtlänge von 16.150 Metern. Die Untersuchung soll das geologische Verständnis des Projektgebiets verbessern und dazu beitragen, die Bohrziele für künftige Explorationsaktivitäten zu verfeinern.

Zu den wichtigsten Merkmalen des geophysikalischen Programms gehören:

- sieben (7) lange Profile mit je 1.050 m Länge, die auf interpretierte regionale Strukturen wie Verwerfungen, lithologische Grenzen und Alterationskorridore abzielen, um eine tiefere Penetration und eine breitere seitliche Abdeckung zu ermöglichen

- sechzehn (16) kürzere Profile mit je 550 m Länge, die sich auf Gebiete mit deutlichen geochemischen Anomalien oder eingeschränktes Terrain konzentrieren und eine höher aufgelöste Darstellung des Untergrunds in geringen Tiefen bieten

- Elektrodenabstand von 25 m über alle Linien hinweg, um sowohl Auflösung als auch Tiefe der Untersuchung zu optimieren

Abbildung 1: Geophysikalische Untersuchungslinien - Antimon-Projekt Casablanca

Layout der Untersuchungslinien (P1-P26) auf den Casablanca-Liegenschaften von Zeus Resources, die auf wichtige strukturelle Zonen für die Antimonexploration abzielen.

Anwendung der Dipol-Dipol-HRIP-Methode, die aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit sowohl für lithologische Kontraste als auch für sulfidassoziierte Antimonmineralisierungen ausgewählt wurde.

Das Programm wird voraussichtlich etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Die erfassten Daten werden anschließend verarbeitet und ausgewertet. Die Ergebnisse werden zur Verfeinerung des geologischen Modells und zur Steuerung der nächsten Explorationsphase, einschließlich der Bohrplanung, verwendet.

Hugh Pilgrim, Executive Director von Zeus, kommentierte:

"Der Beginn der HRIP-Untersuchung ist ein wichtiger Schritt für das Casablanca-Projekt. Diese Arbeit wird unser geologisches Verständnis verbessern und eine gezielte Folgeexploration, einschließlich Bohrungen, ermöglichen."

Das Board hat die Veröffentlichung dieser Mitteilung an der ASX genehmigt.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an Hugh Pilgrim, Direktor, unter 0449 581 256.

Zeus Resources Limited

E-Mail: info@zeusresources.com

Website: www.zeusresources.com

Über Zeus Resources

Zeus Resources ist ein dynamisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung hochgradiger, kritischer Mineralien im Frühstadium in bislang wenig erschlossenen Gebieten konzentriert, die das Potenzial haben, für Aktionäre schnell bedeutende Werte zu schaffen.

Das Board und das Management von Zeus verfügen über ein breites Spektrum an unternehmerischem, finanziellem, strategischem und technischem Know-how sowie über umfassende Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche. Das Unternehmen plant zudem, seine Kapazitäten entsprechend der Entwicklung seiner Liegenschaften effizient auszubauen, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Das Unternehmen ist an der ASX unter dem Kürzel ZEU und sekundär an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel WKN A1J8CV notiert.

Über Antimon

Antimon wird von großen Volkswirtschaften wie den USA, der EU, Japan und Australien als kritisches Mineral eingestuft, da es in verschiedenen industriellen Anwendungen eine wichtige Rolle spielt und nur in begrenztem Umfang verfügbar ist. Antimon ist für die Herstellung von Flammschutzmitteln, Bleisäurebatterien und Halbleitern unerlässlich, die für die Rüstungs-, Energiespeicher- und Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung sind. Die Knappheit von Antimon-Ressourcen sowie die geopolitischen Risiken entlang der Lieferkette machen Antimon zu einem strategischen Material. Eine stabile und sichere Versorgung mit Antimon ist daher von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung des technologischen Fortschritts und der nationalen Sicherheit.

Über Marokkos Bergbauindustrie

Marokkos moderner Regulierungsrahmen für Exploration und Bergbau macht das Land zu einem attraktiven Ziel für Bergbauinvestitionen. Der marokkanische Bergbausektor zieht nach wie vor ausländische Investitionen an und bietet erhebliche Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Antimon. Marokkos zielführende Bergbau- und Explorationsstrategie stellt für Zeus eine einmalige Gelegenheit dar:

- stabile, bergbaufreundliche Regierung

- hohes geologisches Potenzial

- moderne Bergbaugesetze

- strategischer Standort

- qualifizierte Arbeitskräfte & lokales Know-how

- politische und wirtschaftliche Stabilität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, zu den Plänen, zur Entwicklung, zu den Zielen, zur Leistung, zu den Aussichten, zum Wachstum, zum Cashflow, zu Prognosen, zu Zielen und Erwartungen, zu Mineralreserven und -ressourcen, zu Explorationsergebnissen und damit verbundenen Aufwendungen des Unternehmens. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten zukunftsgerichteten Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Ausblick", "voraussichtlich", "prognostizieren", "Ziel", "potenziell", "wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "kann", "würde", "könnte", "sollte", "geplant", "wird", "planen", "prognostizieren", "entwickeln" und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Personen, die diese Mitteilung lesen, werden darauf hingewiesen, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Prognosen handelt und dass die Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens erheblich davon abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussage unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Erklärung einer sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Baker Khudeira zusammengestellt wurden, einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM-Nummer 230652). Herr Khudeira ist Berater von ZEU. Herr Khudeira verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Khudeira stimmt der Aufnahme der Informationen in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80532Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80532&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ZEU0Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19692937-beginn-hochaufloesender-geophysikalischer-untersuchungen-antimon-projekt-casablanca