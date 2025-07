ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die stabile Entwicklung des Flugzeugbauers nehme Formen an, lobte Gavin Parsons am Mittwoch das Abschneiden des Konzerns im jüngsten Quartal. Die operativen und finanziellen Verbesserungen seit dem Streik im vierten Quartal hätten viele, auch er selbst, kaum für möglich gehalten./rob/ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 04:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



