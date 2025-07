Wirtschaftsdaten setzen Akzente - Märkte reagieren verhalten

Zurückhaltung liegt über dem Frankfurter Börsenparkett: Der DAX startet mit leichten Abschlägen in den Handelstag, während die US-Vorgaben noch keine klare Richtung vorgeben. Die Investoren agieren vorsichtig - kein Wunder, denn der Mittwoch bringt eine ganze Reihe potenziell marktbewegender Ereignisse mit sich. Auch international bleibt die Lage angespannt: Während sich die Wall Street in Lauerstellung befindet, zeigen sich asiatische Märkte uneinheitlich. Die Nervosität ist spürbar - vor allem mit Blick auf die US-Notenbank.

Makroökonomischer Überblick:

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Geldpolitik und Konjunkturdaten. Am Abend richtet sich der Blick nach Washington: Die US-Notenbank Fed gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Erwartet wird ein unverändertes Leitzinsniveau von 4,5 %. Doch die begleitenden Aussagen zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung dürften für Bewegung sorgen. Zuvor sorgte bereits die erste Schätzung zum deutschen Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal für Ernüchterung: Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um 0,1 % gegenüber dem Vorquartal - nach einer zuvor nach unten revidierten Expansion von 0,3 % im ersten Quartal.

Aktien im Fokus:

Porsche AG gerät nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen unter Druck. Der Gewinn des Sportwagenbauers brach im ersten Halbjahr um über 70 % ein, im reinen Autogeschäft sogar um 91 %. Besonders schwach lief es in China, wo die Nachfrage im Premiumsegment stark zurückging. Hinzu kommen Belastungen durch US-Zölle und hohe Investitionen in den Umbau zur Elektromobilität. Die Prognose wurde entsprechend angepasst - Anleger zeigen sich zwar verhalten, doch die Aktie kann sich dem allgemeinen Abwärtstrend bislang entziehen und notiert sogar leicht im Plus.

Adidas hingegen zeigt sich robuster, nachdem das Unternehmen solide Quartalszahlen vorgelegt hat. Trotz eines starken Euro, der die Umsätze belastete, konnte der Sportartikelhersteller seinen Gewinn deutlich steigern - das operative Ergebnis legte um knapp 58 % zu. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, auch wenn CEO Björn Gulden auf die Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik hinwies. Bis zu 200 Millionen Euro könnten zusätzliche Kosten entstehen - dennoch bleibt Adidas auf Kurs.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG6QJ7 9,76 23195,309566 Punkte 21,89 Open End DAX® Bull UG5FYG 11,57 23010,182254 Punkte 20,67 Open End DAX® Bull UG5B0Q 22,17 21945,825073 Punkte 10,74 Open End DAX® Bear UG31J9 27,92 26946,674903 Punkte 8,75 Open End DJ Industrial Average Bear HD3S73 11,76 45991,903242 Punkte 6,48 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag UBS Group AG Call UG1XTL 1,73 35,00 CHF 21,38 17.06.2026 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,34 8,00 EUR 8,69 17.12.2025 Mercedes-Benz Group AG Call HD1CN6 0,24 60,00 EUR 15,89 17.06.2026 adidas AG Call HD1ELR 0,1 250,00 EUR 74,56 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 0,16 500,00 DKK 5,37 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Symrise AG Long HD6AHN 2,34 68,81307 EUR 5 Open End Kering S.A. Long HD6C02 0,69 159,369225 EUR 4 Open End adidas AG Long HC04GG 0,48 158,190046 EUR 5 Open End Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 5,16 31,573528 EUR 3 Open End Hugo Boss AG Long UG10AB 13,39 20,825666 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2025; 10:20 Uhr;

