Amsterdam (ots) -Der Beherbergungssektor in Europa befindet sich im Wandel. Eine neue Studienreihe (https://www.statista.com/study/193479/2025-german-accommodation-barometer/) von Statista in Partnerschaft mit Booking.com untersucht zentrale Entwicklungen der Branche - von sich verändernden Kompetenzanforderungen und Investitionsmustern bis hin zu nationalen Konjunkturprognosen und einem ungleichen Tempo der digitalen Transformation.Deutsche Beherbergungsbetriebe stehen derzeit vor einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Das schlägt sich im Geschäftsklima nieder: Hoteliers in Deutschland bewerteten ihre jüngste Geschäftsentwicklung schlechter als der europäische Durchschnitt und äußerten verhaltene Erwartungen für 2025. Nur rund ein Drittel der Befragten gab einen positiven Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung. Insbesondere die Einschätzung zur Kapitalbeschaffung sowie die Entwicklung der Auslastungsraten belasten die Aussichten.Trotz dieser Unsicherheiten bleibt die Investitionsbereitschaft auf stabilem Niveau - wenn auch mit zunehmender Polarisierung innerhalb der Branche. Die schwachen Konjunkturerwartungen dürften auch die verhaltenen Einstellungsaussichten erklären, die im gesamteuropäischen Vergleich niedrig ausfallen.Hotelketten blicken EU-weit mit mehr Optimismus (https://de.statista.com/infografik/34664/unterkunftsbarometer-2025-geschaeftsentwicklung-und-stimmung/) in die Zukunft und zeigen eine höhere Investitionsneigung als unabhängige oder alternative Beherbergungsbetriebe."Die Stimmung unter deutschen Hoteliers ist deutlich zurückhaltender als im restlichen Europa - gerade mit Blick auf die bevorstehende Reisesaison. Die größten Unterschiede zeigen sich beim Zugang zu Kapital und bei den Einstellungsplänen. Die verhaltene Lage der Beherbergungsbranche deutet auf tiefere wirtschaftliche Unsicherheiten und einen Mangel an Vertrauen in eine kurzfristige Erholung hin."- Thomas Hinton, Datenjournalist bei StatistaDer European Accommodation Barometer 2025 (https://www.statista.com/study/193429/2025-european-accommodation-barometer/) - nun in seiner fünften Ausgabe - basiert auf den Antworten von über 1.000 Hotelbetrieben aus ganz Europa. Er umfasst einen europaweiten Vergleichsbericht in englischer Sprache sowie 14 nationale Ausgaben in Landessprache: Deutschland, Österreich, Kroatien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Nordische Länder, Polen, Portugal, Vereinigtes Königreich und Schweiz.Klick (https://www.mcgroup.com/statista-press-release-germany) hier für Bild.