Frankfurt am Main (ots) -Im kommenden Sommer bringt eine neue Flugverbindung ab Frankfurt/Main mit Discover Airlines Reisende über den Flughafen Shannon direkt in eine der beliebtesten Urlaubsregionen der irischen Insel, die Grafschaft Clare. Die Region ist nicht nur für einige der bekanntesten Höhepunkte entlang der legendären irischen Küstenstraße, Wild Atlantic Way, bekannt, sondern bietet auch für alle, die ohne Mietwagen unterwegs sein wollen, eine gute Infrastruktur. Neu zwischen den Bus- und Bahnverbindungen in der Region ist als Pilotprojekt auch ein neuer kostenfreier Shuttle-Bus, der Reisende zu einigen der beliebtesten Ausflugsziele der Gegend befördert.In deren Zentrum stehen vor allem die Landschaften zwischen den weltbekannten Cliffs of Moher und dem benachbarten Nationalpark Burren, die gemeinsam auch als Unesco Global Geopark ausgewiesen sind und deren Namen auch der neue Shuttle-Service "Burren and Cliffs Explorer" trägt. In seiner Premierensaison in diesem Jahr ist er noch bis mindestens 31. August auf verschiedenen Strecken im Norden und Westen der Grafschaft als Pilotprojekt unterwegs und kann als Hop-On/Hop-Off-Bus genutzt werden.Zu den Stopps entlang der Route zählen die beliebte Cliffs of Moher Experience an den ikonischen Aussichtspunkten, die Nationalpark-Stopps Aillwee Burren Experience, Burren Visitor Center in Kilfenora sowie der zentrale Startpunkt mehrerer Wanderungen im Burren Nationalpark. Zentrale Ortschaften auf der Route sind etwa der bunte Fischerort Doolin, der im Landesinneren gelegene Burren-Hauptort Lisdoonvarna sowie der fotogene Küstenort Ballyvaughan mit seinen urigen Pubs. Tickets für den täglichen Shuttle-Service sind zwar kostenlos, müssen aber dennoch vorab online oder vor Ort im Bus gelöst werden.Ein guter Einstieg in die Region für alle, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, ist die Kleinstadt Ennis, die von Limerick und Galway einfach mit dem Zug und vom Flughafen Shannon mit einem Linienbus erreichbar ist. Von hier fahren mehrere Busse täglich Richtung Küste, etwa nach Lisdoonvarna oder Milltown Malbay.Auch das County Limerick ist über die neue Flugverbindung wunderbar zu erkunden. Die Region verbindet geschichtsträchtige Orte mit lebendiger Kultur und atemberaubender Natur. Highlights wie das imposante King John's Castle im Herzen der Stadt Limerick oder das charmante Georgian Quarter mit seinen Cafés, Museen und Galerien bieten kulturelle Vielfalt.Wanderfreunde zieht es in die Ballyhoura Mountains mit ihren gut ausgebauten Trails, während Radbegeisterte auf dem Great Southern Greenway - einer stillgelegten Bahntrasse - durch malerische Landschaften rollen. Das malerische Dorf Adare mit seinen reetgedeckten Cottages gilt als eines der schönsten Irlands. Hier findet 2027 übrigens auch der Ryder Cup statt. Bei diesem prestigeträchtigen Golfturnier treten die besten Golfer aus Europa und Amerika gegeneinander an.Die neue Direktverbindung zwischen dem Flughafen Frankfurt/Main und Shannon Airport startet am 4. April und endet am 24. Oktober 2026. Jeden Samstag fliegt in diesem Zeitraum Discover Airlines die Strecke Frankfurt-Shannon-Frankfurt. In der Hauptsaison von 14. Mai bis 24. September kommt eine weitere Verbindung jeden Donnerstag hinzu. Zubringerflüge von vielen weiteren deutschen und europäischen Flughäfen sind möglich.Tipps am Rand zwischen Nord und SüdMit der Einführung der "Clare Collection" bündelt Clare County Council seine bekanntesten Attraktionen unter einer neuen Marke: vom weltberühmten Cliffs of Moher Experience über Bunratty Castle and Folk Park bis hin zur mystischen Holy Island (Inis Cealtra). Ziel ist es, Clare als herausragendes Kulturerlebnis national wie international stärker zu positionieren.Ein besonders emotionales Kapitel schreibt Holy Island - unter anderem als letzte Ruhestätte der gefeierten irischen Schriftstellerin Edna O'Brien, die im County Clare geboren wurde und 2024 dort beigesetzt wurde. Auf der kleinen, aber bedeutenden Insel im Lough Derg, County Clare, wurde auch schon ihre Mutter beigesetzt. Die Wahl dieses spirituellen Ortes unterstreicht die enge Verbindung zwischen Irlands Kulturlandschaft und ihren großen Stimmen.Die Clare Collection steht für nachhaltige Investitionen, regionale Wertschöpfung und ein Tourismuserlebnis mit Tiefe - ein Meilenstein für die Entwicklung des County Clare als ganzjährig attraktives Reiseziel. Mit dem Launch der neuen Dachmarke The Clare Collection setzt Clare County Council ein starkes Zeichen für die Region im Westen der Insel. Unter dem neuen Branding vereinen sich sechs Highlights der Region - darunter BunrattyCastle & Folk Park, die spektakuläre Cliffs ofMoher Experience, das malerische Loop Head Lighthouse, die historische Insel Inis Cealtra (Holy Island), das prähistorische Freilichtmuseum Craggaunowen, sowie das Knappogue Castle & Vandeleur Walled Garden Visitor Centre.HintergrundWer aus Deutschland mit dem Flugzeug anreist, erreicht die Insel in den meisten Fällen über den Hauptstadtflughafen Dublin. Wie im Fall der neuen Verbindung zwischen Frankfurt/Main und dem Flughafen Shannon gibt es jedoch auch immer wieder Airlines, die die kleineren Regionalflughäfen auf der Insel anfliegen. Saisonale Direktflüge gibt es etwa zum Flughafen Ireland West in Knock (Grafschaft Mayo) ab Köln, zum Flughafen Kerry ab Frankfurt-Hahn und zum Flughafen Cork ab Frankfurt/Main.Wenn Sie mehr über Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in die Podcasts von Tourism IrelandLinks:https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/clare/county-clare/https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/wild-atlantic-way/https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/cliffs-of-moher/https://www.nationalparks.ie/burren/https://www.cliffsofmoher.ie/burren-and-cliffs-of-moher-explorer/https://aillweeburrenexperience.iehttps://www.ireland.com/de-de/destinations/county/clare/lisdoonvarna/https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/limerick/limerick-city/https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/galway/galway-city/https://kingjohnscastle.ie/https://visitballyhoura.com/http://www.southerntrail.net/https://www.adarevillage.com/https://visitclare.ie/https://www.holyisland.ie/https://www.bunrattycastle.ie/https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/cliffs-of-moher/https://loopheadlighthouse.ie/https://www.craggaunowen.ie/https://www.knappoguecastle.ie/https://www.ireland.com/de-de/plan-your-trip/travel/getting-to-ireland/