Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Per saldo wenig bewegt zeigte sich der Rentenmarkt, so die Analysten der Helaba.Impulse vonseiten marktbewegender Datenveröffentlichungen hätten gefehlt und im Vorfeld der FOMC-Sitzung am heutigen Abend hätten sich die Investoren in Zurückhaltung geübt. Der Euro sei indessen unter Druck gekommen, wobei dafür auch die besser als erwartet ausgefallene US-Warenbilanz verantwortlich gemacht werden könne. Währenddessen habe der DAX die Verluste vom Montag wieder wettmachen können, auch weil die Aufmerksamkeit von der Zollpolitik auf die Unternehmensergebnisse gelenkt worden sei. Heute rechne man erneut mit einem eher unentschlossenen Handelsverlauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...